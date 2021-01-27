Назначен директор филиала МТС в Курганской области

МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Курганской области Александра Митюкова. Ранее Александр руководил продажами в ряде регионов УрФО, Сибири и Дальнего Востока.

Александр Митюков будет отвечать за управление филиалом МТС в Курганской области и реализацию стратегии компании в регионе. Ключевыми направлениями работы Александра станут дальнейшее развитие экосистемы digital-сервисов, а также внедрение инновационных продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией бизнеса и экономики Зауралья. Александр также продолжит развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Курганской области, в том числе расширение сетей NB-IoT.

«МТС в Курганской области уже несколько лет реализует амбициозные проекты, среди которых масштабная программа развития фиксированной связи и запуск сверхскоростного домашнего интернета, внедрение цифровых технологий на предприятиях. Александру предстоит продолжить работу в этих направлениях и продвигать комплексные решения на основе системной интеграции, облачных технологий, интернета вещей, Big Data и других инновационных решений МТС. Уверен, богатый опыт и активная жизненная позиция помогут ему эффективно управлять бизнесом МТС в Курганской области и достигать поставленных целей», — комментирует вице-президент по региональному развитию МТС Дмитрий Рылов.

Иннокентий Цой, ранее возглавлявший филиал МТС в Курганской области, назначен директором МТС в Алтайском крае.

Александр Митюков окончил Междисциплинарный Центр Херцлия, Школу Исследований Коммуникаций имени С. Офера (Израиль) в 2012 году. В МТС начал карьеру в 2013 году в должности ведущего специалиста группы маркетинга фиксированного бизнеса в Иркутске. С 2015 по 2017 год работал начальником отдела фиксированного бизнеса на массовом рынке в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. С 2017 по 2019 Александр занимал должность директора по продажам в Хабаровске, в 2019 – 2020 годах руководил продажами на территории Уральского федерального округа и Дальнего Востока.