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«Ростелеком» включен в индекс гендерного равенства Bloomberg 2021 года

Бизнес Телеком

«Ростелеком», российский провайдер цифровых услуг и решений, объявил, что Bloomberg включил компанию в индекс гендерного равенства 2021 г. (Bloomberg Gender Equality Index). Индекс расширил свой состав в 2021 г. и теперь включает 380 компаний из 44 стран. Компании представляют 11 секторов экономики, включая телекоммуникационную, автомобильную, банковскую, инженерную и строительную отрасли, а также потребительские услуги и розничную торговлю. «Ростелеком» входит в индекс второй год подряд.

Индекс отслеживает финансовые показатели публичных компаний, приверженных гендерному равенству путем разработки соответствующих политик, обеспечения представительства среди сотрудников и прозрачности раскрытия информации. Компании, включенные в индекс 2021 г., представили всесторонний обзор своих инвестиций в обеспечение гендерного равенства на рабочих местах и в локальных сообществах. «Ростелеком» включен в индекс этого года как компания, продемонстрировавшая высокий результат по всем элементам системы оценки, в том числе уровню раскрытия информации.

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