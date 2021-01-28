Приморские школьники обучаются робототехнике на уроках технологии и информатики в «Роббо классах»

Подведены первые итоги использования оборудования «Роббо» в Приморском крае. 47 школ и 37 кружков Приморского края обучают школьников робототехнике в «Инженерных инновационных классах Роббо». Учителя технологии и информатики и педагоги дополнительного образования используют оборудование и методологии «Роббо» на школьных уроках и занятиях в технологических кружках. Так, Приморский край стал одним из первых регионов, который стал системно внедрять в школах новый стандарт обучения по предмету «Технология».

Оборудование российского разработчика образовательной робототехники, участника Кружкового движения НТИ компании «Роббо» было поставлено в школы Приморского края в 2019 г. в соответствии с обновленной Концепцией преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации. Каждый из «Роббо классов» включает комплект оборудования, программного обеспечения и методических материалов для подготовки юных инженеров-инноваторов будущего: «Робоплатформу», «Роббо лабораторию», набор материалов для сборки интерактивного робота «Отто», «Роббо 3D-принтер Mini» и другие.

Стоит отметить, что модернизация уроков «Технология» в школах является одним из мероприятий нацпроекта «Образование». Приморский край стал одним из первых российских регионов, который начал системно внедрять в школах новый стандарт в обучении предмету «Технология». По итогам полутора лет работы с «Роббо классами» внесены изменения в учебные программы — теперь на уроках школьники изучают программирование, робототехнику, 3D-моделирование и схемотехнику, используя оборудование и образовательные методологии «Роббо».

Также на базе приморских «Роббо классов» зарегистрировано восемь стажировочных площадок, где проходят переобучение и повышают квалификацию учителя технологии и информатики. Педагоги осваивают 3D-моделирование во FreeCAD и Tinkercad, знакомятся с методиками создания творческих проектов с использованием языка программирования Scratch, изучают особенности работы с оборудованием «Роббо» и методики развития исследовательских навыков школьников с помощью цифровых технологий.

«В процессе строительства инновационной экономики в России одинаково важно развивать во взрослеющем поколении как культуру использования самых современных технологий, так и способность разрабатывать еще не существующие ИТ-продукты. Для этого нужно обучать школьников изготавливать и собирать технические устройства на практике. Приморский край, благодаря внедрению в работу “Роббо классов”, одним из первых среди российских регионов привел содержание предметной области “Технология” в полное соответствие с требованиями высокотехнологичного общества», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

«Сегодня предметная область “Технология” признается одним из приоритетных направлений школьного образования на государственном уровне. Поэтому основная задача российских Edtech-компаний — обеспечить планомерный переход к концепции современного технологического образования, модернизировать содержание и методики преподавания ИТ-дисциплин в школах. “Роббо” с этой задачей отлично справляется и готовит новое поколение к миру будущего», — отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.