Selectel разместит облигации на Мосбирже

Selectel, российский поставщик ИТ-инфраструктуры, объявил о выходе на внутренний долговой рынок.

«Московская биржа» 27 января 2021 г. зарегистрировала программу облигаций компании Selectel серии 001P объемом до 10 млрд руб. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

«Наша компания первая среди российских поставщиков ИТ-инфраструктуры выходит на Московскую биржу. На протяжении пяти лет выручка Selectel растет более чем на 40% в год, обгоняя рост рынка, составляющий 15-20%. Неизбежное восстановление мирового и российского рынков после пандемии приведет к дальнейшему росту спроса на наши услуги, так что мы заранее готовимся к этому, вводим в эксплуатацию новые дата-центры и сервисы. Привлечение финансирования позволит нам максимально реализовать потенциал растущего рынка», — сказал генеральный директор Selectel Олег Любимов.

В начале декабря 2020 г. рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили компании кредитные рейтинги на уровне «A(RU)» и «ruA» соответственно со «стабильным» прогнозом.

По мнению АКРА, кредитный данный рейтинг обусловлен сильным бизнес-профилем, ведущими рыночными позициями, очень высокой рентабельностью и умеренно высокой оценкой ликвидности.

С 2008 г. Selectel предоставляет услуги ИТ-инфраструктуры, облачные сервисы и услуги дата-центров. За 12 лет компанией разработана мультипродуктовая платформа, работающая на базе шести собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На данный момент услугами Selectel пользуется более 18 тыс. клиентов.

В мае 2020 г. Selectel вышел на рынок Узбекистана. В ноябре 2020 г. запустил два новых модуля дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Всего в 2020 г. компания ввела в эксплуатацию 1,1 тыс. стоек, доведя общее число до 3 тыс.