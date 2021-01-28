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Xiaomi показала сильный рост на мировом рынке смартфонов по результатам 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

По итогам четвертого квартала 2020 года международная технологическая компания Xiaomi сохранила за собой третье место на мировом рынке смартфонов. Это отметили в своих отчетах сразу две ведущие аналитические компании: Canalys и IDC.

Согласно отчетам IDC и Canalys, в четвертом квартале компания продемонстрировала самый высокий темп роста среди всех производителей смартфонов, увеличив поставки на 32% (IDC) и на 31% (Canalys) до 43,3 млн штук и 43,4 млн штук, соответственно.

Также аналитические компании отметили, что Xiaomi показала наибольший рост в 2020 году. Так, согласно отчету Canalys, поставки выросли на 19% год к году (149,6 млн штук), IDC - 17,6% (147,8 млн штук).

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