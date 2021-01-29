ZTE и CUP Data объявили о создании первой открытой лаборатории обмена сообщениями 5G в финансовой индустрии

ZTE Corporation объявила, что ZTE и China UnionPay Data (CUP Data) подписали соглашение о сотрудничестве и представили первую в финансовой индустрии открытую лабораторию обмена сообщениями 5G (OpenLab 5G Messaging) в Шанхае.

Открытие лаборатории стало совместной инициативой компаний ZTE и CUP Data, которые являются членами Альянса цифрового развития в сфере финансов. Опираясь на свои преимущества, стороны будут сотрудничать по таким направлениям, как сценарии для различных приложений, исследования решений, соответствующие стандарты и проектные приложения для обмена сообщениями 5G. Это позволит ускорить процесс исследований и разработок, коммерциализации обмена сообщениями 5G.

«Открытая лаборатория обмена сообщениями 5G будет использовать открытую платформу ZTE OpenLab для предоставления партнерам таких услуг, как доработка решений и совместная верификация, – отметил Чжан Ванчунь (Zhang Wangchun), старший вице-президент ZTE. – На сегодняшний день открытая платформа подключена к более чем 40 сервисным провайдерам, на ее базе была завершена верификация более 120 приложений для обмена сообщениями 5G, что значительно сократило время, необходимое разработчикам для подключения к сетям операторов. Кроме того, ZTE активно работает с операторами и другими партнерами в отраслевой цепочке для исследования и развития инновационных бизнес-подходов, а также стремится к созданию клиент ориентированных и постоянно обновляемых отраслевых решений».

«CUP Data в ответ на непрерывное углубление процессов коммерциализации 5G стремится в полной мере использовать многочисленные формы обмена сообщениями 5G, чтобы предоставить клиентам услуги по передаче сообщений на всех этапах жизненного цикла кредитной карты», – сказал Цзи Сяоцзе (Ji Xiaojie), президент CUP Data.