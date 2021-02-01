Mail.ru Group открыла набор на бесплатные курсы по программированию и автотестированию

Mail.ru Group объявила о запуске двух бесплатных онлайн-курсов: по системному программированию на Perl и автоматизированному тестированию на Python. Учиться на курсах смогут студенты и аспиранты любых факультетов и вузов. Выпускники получат сертификат и возможность попасть на оплачиваемую «нестажировку» в Mail.ru Group.

Новые курсы Mail.ru Group — это платформа для студентов, которые хотели бы попасть в ИТ-индустрию. За один семестр на них можно освоить профессию на уровне младшего специалиста. Преподаватели — эксперты из Mail.ru Group. На курсе программирования они научат студентов создавать высоконагруженные приложения на Perl и работать с базами данных. А выпускники курса автоматизированного тестирования на Python смогут прокачать навыки в построении процессов автоматизации и тестирования «с нуля».

Программа обучения составлена таким образом, чтобы дать студентам навыки, которых ждут работодатели. На курсе не только проходят теорию, но и решают задачи, с которыми сталкиваются специалисты в повседневной работе.

Лучшие выпускники курсов смогут попасть на «нестажировку» в Mail.ru Group. «Нестажировка» – это полноценная оплачиваемая работа в компании. Студенты смогут подать заявки на закрытые вакансии, пройти собеседование и начать строить карьеру уже во время учебы в вузе.

Обучение начнется в марте и будет проходить на онлайн-площадке Mail.ru Group. Их легко совмещать с учебой в вузе: занятия проходят по вечерам и занимают четыре часа в неделю, не считая времени на выполнение домашних заданий.

Чтобы попасть на обучение, нужно до 28 февраля 2021 г. подать заявку и пройти вступительные тесты. Для этого потребуется иметь общее представление об ИТ и некоторые базовые навыки. Подготовиться к тесту можно самостоятельно — материалы для этого есть на страницах курсов. На каждый курс примут до 100 студентов.