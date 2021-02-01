Продажи смарт-часов и трекеров в России достигли рекордных 5,4 млн штук в 2020 году

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития рынка носимых девайсов в 2020 г. Во время пандемии россияне стали больше внимания уделять контролю за состоянием здоровья и осознанной физической активности благодаря чему спрос на носимые устройства в России увеличился за год на 17% в штуках и 38% в деньгах, до рекордных 5,4 млн аксессуаров и более 41 млрд руб.

Носимые девайсы активно развиваются, получают массовую популярность и становятся более актуальными в условиях пандемии – компактные аксессуары позволяют отслеживать состояние важных физических показателей, например, изменения частоты сердечных сокращений, насыщенности крови кислородом, уровня стресса, помогают улучшить качество сна, мотивируют чаще двигаться и эффективнее заниматься физической активностью, в том числе дома или на улице. За последние четыре года штучные продажи категории выросли в 6,5 раз, в 2020 г. россияне приобрели 5,4 млн носимых устройств на общую сумму 41 млрд руб.

«В наших сетях по итогам прошлого года спрос на категорию оказался выше среднерыночных темпов, прибавив 25% в штуках и на 55% в деньгах. Мы продолжаем расширять ассортимент, в том числе новыми видами часов – дизайнерскими и спортивными, увеличиваем в магазинах демо-зоны для личного знакомства с категорией, внедряем новые услуги и сервисы для создания «бесшовного» покупательского пути», — отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.

Штучные продажи умных браслетов составляют около половины от всего российского рынка носимых устройств. Востребованности сегмента с небольшим дисплеем способствует средняя цена около 2,2 тыс. руб. и широкий ассортимент устройств с набором функций, схожих со смарт-часами (пульс, шаги, дистанция, калории, фазы сна, в некоторых устройствах бесконтактная оплата). Лидером среди производителей фитнес-трекеров остается Xiaomi, а самой популярной моделью 2020 г. стал Xiaomi Mi Band 4 (пятое место занял этот же трекер, но с NFC-чипом).

Сегмент смарт-часов занимает около 35% в количественном выражении. Среди всех типов часов наибольшую долю занимают модели, обладающие некоторыми возможностями смартфона, например, позволяют отвечать на звонки или сообщения и совершать бесконтактную оплату. Средняя стоимость таких смарт-часов составляет 25 тыс. руб. Расширяется ассортимент в сегментах гибридных часов (с механическими стрелками и умными функциями), в том числе от fashion-брендов, а также спортивных часов. Компания Apple продемонстрировала наиболее высокую позитивную динамику среди производителей всех часов и осталась лидером. Самой популярной моделью на российском рынке стали Apple Watch Series 5 (44mm Space Grey Aluminium).

Порядка 15% российского рынка в штуках заняли детские часы, которые помогают родителям отследить местоположение ребенка благодаря GPS, а также получить сигнал SOS в случае возникновения опасности. В девайсы также интегрирован шагомер, камера, микрофон для звонков и отправки сообщений, а также аудиомониторинга обстановки вокруг. Средний чек таких смарт-часов составляет 2,7 тыс. руб. Самым популярным брендом стал Jet, а наиболее продаваемой моделью Jet Kid Connect.