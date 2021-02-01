Syssoft и Craft Animations заключили партнерское соглашение

Syssoft («Системный софт») и разработчик решений для трехмерной анимации в режиме реального времени Craft Animations объявили о заключении партнерства.

В рамках нового соглашения клиенты Syssoft получат доступ к флагманским продуктам компании: решению для создания и редактирования движения виртуальной камеры Craft Camera FX и Craft Director Studio — плагину для 3D-анимации различных видов транспорта, который позволяет создавать реалистичную анимацию без кейфрейминга и скриптинга.

«Сегодня анимация — это огромный и очень быстро меняющийся мир, компании все активнее ищут инструменты для решения своих повседневных задач в области анимации, и открывают для себя Craft Animations. С помощью наших инструментов аниматоры Craft Director Studio и Camera Fx могут легко создавать высококачественную анимацию, экономя время и деньги. Мы рады сотрудничеству с Syssoft и уверены, что их команда сможет на высоком уровне рассказать о Craft Animations в России», — сказала Дебора Лигонис, генеральный директор Craft Animations.

C помощью анимационного плагина Craft Director Studio создатели анимации могут подключаться к транспортной модели и «управлять» ей через 3D-среду. Плагин позволяет отрегулировать необходимые переменные (например, подвеску) и добавлять необходимые визуальные эффекты, чтобы сделать модель на сто процентов правдоподобной.

Craft Camera позволяет реализовать даже сложные сцены с различными комбинациями углов, камер и необходимых визуальных эффектов. А интуитивный интерфейс делает все этапы созданию сцены легче. «Сегодня анимация используется для создания контента в самых разных областях бизнеса. Инструменты Craft Director Tools упрощают производство, повышают реалистичность и увеличивают творческий потенциал пользователей в области визуальных эффектов, разработки игр, архитектурного дизайна. Мы видим спрос на графические решения, поэтому уверены, что наше сотрудничество с компанией Craft Animations позволит предложить заказчикам уникальные и актуальные технологии», — сказал Дмитрий Завирюха, руководитель направления перспективных решений компании Syssoft.