В филиале МТС Брянской области назначен директор

МТС сообщила о назначении директором филиала МТС в Брянской области Сергея Рубцова.

Ключевыми направлениями работы нового директора станут развитие экосистемы цифровых сервисов для комфортного решения повседневных задач жителей Брянской области, а также внедрение инновационных цифровых продуктов и услуг МТС, связанных с цифровизацией экономики региона. Отдельным фокусом работы топ-менеджера станет продвижение и реализация в регионе комплексных проектов на основе технологии интернета вещей, облачных технологий, Big Data и других инновационных сервисов МТС.

«В Брянской области сосредоточены сразу несколько значимых экономических кластеров: промышленность, деревообработка, сельское хозяйство, – где внедрение цифровых инноваций, применение технологий интернета вещей, больших данных и геоаналитики может дать новый импульс для повышения производительности, качества управления предприятием и оптимизации затрат. Мы предложим такие решения и технологии брянскому бизнесу, муниципальным и областным органам власти, в том числе для обеспечения безопасности городских пространств и развития туристической привлекательности региона, повышения качества жизни брянцев. Уверен, что богатый отраслевой опыт Сергея позволит ему эффективно управлять бизнесом МТС в Брянске и достигать поставленных целей», — комментирует назначение вице-президент МТС по региональному развитию Дмитрий Рылов.

Сергей Рубцов родился в Брянске, окончил Ленинградское высшее военное училище связи, второе образование получил в Высшей школе бизнеса Мирбис. Карьеру в телекоммуникационном бизнесе начинал в 1998 году в должности техдиректора оператора связи ООО «Связь-Сервис». До настоящего времени руководил различными телекоммуникационными компаниями в регионах России и СНГ.