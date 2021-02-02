Росстандарт утвердил стандарт протокола LoRaWAN для рынка интернета вещей

Росстандарт утвердил вторую серию национальных стандартов в области технологий интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей. Документы были разработаны Техническим комитетом 194 «Кибер-физические системы» на базе РВК. Среди утвержденных документов – один из наиболее востребованных рынком протоколов интернета вещей LoRaWAN RU.

Стандарт для протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks) утвержден в форме предварительного национального стандарта (ПНСТ) «Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом действия и низким энергопотреблением». Он определяет сетевой протокол и системную архитектуру сети LoRaWAN, оптимизированные на национальном уровне для мобильных и стационарных конечных устройств с батарейным питанием.

Протокол LoRaWAN может быть использован для управления коммунальным хозяйством и транспортной инфраструктурой, в сельском хозяйстве, добывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях. Он характеризуется высокой энергоэффективностью, возможностью передачи данных на большие расстояния, способностью поддерживать двунаправленную связь, а также гибкой адаптацией полосы пропускания. В 2019 г. стандарт получил поддержку международных экспертов LoRa Alliance и был одобрен к использованию в качестве региональной спецификации для российского рынка LoRaWAN RU.

«Признание доминирующей общемировой технологии LoRaWAN в качестве предварительного национального стандарта позволит открыть доступ к наиболее совершенному и гибкому на сегодняшний день протоколу сетей интернета вещей класса LPWAN для тех государственных заказчиков, которым значима отечественная сертификация используемого оборудования и технологий. Кроме того, это большой шаг к гармонизации мировых и отечественных стандартов, что обязательно упростит международный роуминг абонентских устройств IoT. Ассоциацией интернета вещей России, в которую входит «ЭР-Телеком Холдинг», совместно с ТК 194 проведена большая работа по адаптации LoRaWAN к отечественным нормативным актам и частотным ограничениям. Уверен, что сам факт утверждения стандарта даст качественный толчок к развитию российского рынка сетевого и абонентского оборудования LoRaWAN, а также ускорит рост зоны покрытия сетей этого класса на территории РФ», — сказал вице-президент по инновациям B2B- и IoT-инновациям компании «ЭР-Телеком Холдинг» Виктор Ратников.

Наряду со стандартом LoRaWAN, утверждены еще шесть нормативно-технических документов в области интернета вещей, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей. Новые стандарты регулируют вопросы терминологии и референтных (типовых) архитектур. Документы могут быть использованы в практической работе на всех уровнях: от включения в образовательные курсы для профильных специалистов до «готового стартового пакета» для независимых разработчиков продуктов и сервисов на рынке ИТ.

В разработке стандартов приняли участие эксперты Ассоциации интернета вещей, «ЭР-Телеком», «Лаборатория Касперского», Сколтех, Лартех, «Инфовотч», РЖД, «Мегафон», «Газпром нефть», «Ростелеком» и других организаций.

«Утвержденные стандарты стали результатом последовательной и конструктивной работы участников рынка на базе Технического комитета «Кибер-физические системы». Появление этих документов – важный шаг для развития в России новых продуктов с использованием технологии интернета вещей. Формат предварительных национальных стандартов оставляет возможность для их дальнейшего развития и модификации, а после апробации и с учетом обратной связи рынка стандарты могут перейти в ранг ГОСТ Р. Такой гибкий формат разработки и принятия документов особенно важен для нормативно-технического регулирования развивающегося рынка высоких технологий», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

«Стандарты решают важнейшую задачу обеспечения инженерной совместимости различных цифровых решений. С каждым годом все больше участников рынка «голосуют» за открытость и единые правила игры, активно подключаясь к экспертной работе по созданию нормативно-технических документов. Утвержденные стандарты стали уже второй полноценной серией стандартов для рынка интернета вещей. Благодаря им проектирование и разработка различных систем IoT в России станет проще и доступнее», — отметил руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы» Никита Уткин.