В компании «Ингосстрах» назначен ИТ-директор

ИТ-директором компании «Ингосстрах» назначен Виктор Федосов. В сферу его ответственности войдут вопросы дальнейшей цифровизации компании и развития ИТ-системы для оперативной перестройки всех бизнес-процессов с фокусом на клиентский сервис.

«Для решения амбициозных задач, стоящих сегодня перед компанией в части ведения бизнеса согласно принципу клиентоцентричности, очень важно иметь четко работающую информационную платформу», – сказал Виктор Федосов. – «Ингосстрах» уделяет вопросам развития ИТ большое внимание и инвестирует в это направление значительные средства. Благодаря успехам, которых уже удалось достичь, в период пандемии компания оперативно наладила удаленную работу сотрудников и обеспечила обслуживание клиентов в штатном режиме с помощью онлайн-технологий. Моя задача будет заключаться в дальнейшей настройке ИТ-системы для корректировки всех бизнес-процессов под запросы и ожидания наших клиентов. Мы создадим единый клиентский путь между всеми компаниями группы ИНГО. Кроме того, наша платформа позволит быстро подключать внешних партнеров для осуществления прямых продаж».

Виктор Федосов обладает большим опытом в сфере ИТ. Среди его достижений – ведение проектов по внедрению, администрированию и интеграции передовых бизнес-решений, адаптация ИТ-инфраструктуры для создания инновационных деловых возможностей, а также реализация ИТ-программ, включающих интеллектуальные вспомогательные приложения.

В «Ингосстрах» Виктор Федосов пришел из Росбанка, где создал и возглавил департамент информационных технологий розничного бизнеса, занимался трансформацией операционной модели, переведя на целевую операционную модель 50% сотрудников, вовлеченных в изменения.

До этого в течение 10 лет Виктор Федосов работал в «Русфинанс банке» группы Societe Generale, сначала в должности заместителя, а затем – директора по информационным технологиям. В банке он выстроил работу проектного офиса, курировал управление изменениями и отвечал за внедрение стратегии в сфере ИТ-инноваций. Под его руководством в компании был внедрен аналитический и операционный SRM, банк вышел в лидеры рынка по скорости принятия решений о выдаче автокредитов, которая составляет сегодня 30 секунд.

Виктор Федосов имеет два высших образования. Он окончил Московский инженерно-физический институт и Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.