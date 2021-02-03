Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки

В год всеобщей удаленной работы «Аскон» впервые взяла планку в 2 млрд рублей, увеличив выручку на 20% по сравнению с благополучным 2019 годом. За год у компании появилось 730 новых заказчиков, и сегодня с ее решениями работают более 13 000 предприятий из разных отраслей промышленности и строительства.

Учитывая масштабы компании и внедрение ее решений в производственные процессы стратегически значимых предприятий, «Аскон», единственный из разработчиков инженерного программного обеспечения, признан системообразующей организацией российской экономики в сфере информационных технологий.

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон», отметил: «Вырасти на 20% в год пандемии, когда бизнес компании не связан с онлайн-сервисами или доставкой, — мы считаем это отличным результатом. Мир увидел, что пройти через испытания удаленной работой можно только с высоким уровнем цифровизации во всех сферах. Наши заказчики активно инвестировали в «цифру», а мы помогали им в реализации проектов и поддержке пользователей. В этом году также планируем рост. На первый миллиард компании потребовалось 25 лет, на второй — 6 лет. Уверены, что удвоение показателей будет достигнуто быстрее».

Следуя своей стратегии в машиностроении, «Аскон» продолжил работу над импортонезависимым программным комплексом для «оцифровки» жизненного цикла изделий наивысшего уровня сложности. В его создании участвуют партнеры по консорциуму «РазвИТие»: НТЦ «АПМ», ТЕСИС, Эремекс и ADEM.

Будущий «тяжелый» PLM строится на принципе эволюционного развития существующих решений. Выпущены новые версии всех продуктов, составляющих PLM-комплекс: системы проектирования «КОМПАС-3D» с набором приложений, системы управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM, системы проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, системы управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. Их внедрение и поддержку обеспечили 30 региональных офисов и партнеров «Аскон».

Новые версии получили функциональность, ориентированную на задачи проектирования головных изделий высокотехнологичных отраслей, в том числе авиа- и судостроения.

В «КОМПАС-3D» достигнут максимальный за 9 лет прирост в поверхностном моделировании, обновлен сценарий работы с импортированными моделями в мультиCAD-среде. Для поиска оптимальной геометрии конструкций разработано новое партнерское КОМПАС-приложение «Оптимизация IOSO-K», в приложении APM FEM добавлены новые инструменты топологической оптимизации.

ЛОЦМАН:PLM теперь позволяет управлять требованиями к изделию, к производственным процессам его изготовления и условиям эксплуатации. Для цифровой поддержки этапа эксплуатации совместно с компанией «Си проект» выполнена интеграция с редактором интерактивных электронных технических руководств Seamatica.

В «ВЕРТИКАЛЬ» и «ПОЛИНОМ:MDM» реализовано проектирование технологических процессов и выпуск документации на материалы собственного изготовления.

Востребованность новых разработок подтверждают коммерческие результаты года: продажи новых лицензий продуктов, входящих в PLM-комплекс, увеличились на 20-40%. Стартовали 60 новых проектов внедрения технологий цифрового производства.

Системы семейства КОМПАС поступили еще на 5 000 рабочих мест, из них почти 4 000 занял трехмерный «КОМПАС-3D». В тройку самых востребованных КОМПАС-приложений вошли Металлоконструкции, Валы и Механические передачи 3D, Трубопроводы. Общее число инженеров-профессиональных пользователей КОМПАС превысило 85 000.

Рост машиностроительного направления во многом связан с крупными контрактами в оборонной промышленности, атомной, приборостроении, двигателестроении. В десятке ключевых заказчиков года УПКБ «Деталь» (Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение), ПО «Маяк» (Росатом), ПО «Севмаш» (ОСК), Концерн «Океанприбор».

В конце года «Аскон» представил стратегию создания отечественного программного комплекса для информационного моделирования в строительстве. Она учитывает особенности как гражданского, так и промышленного направления. Основу программного комплекса составляют продукты собственной разработки и дочерней компании Renga Software: Renga – комплексная BIM-система для проектирования архитектуры, конструкций и инженерных сетей, КОМПАС-ТХ – система проектирования технологических установок, Pilot-ICE Enterprise – платформа для совместной работы участников инвестиционно-строительных проектов, Pilot-BIM – среда общих данных для работы с консолидированными информационными моделями.

Платформа Pilot-ICE и ее Enterprise-версия выросли за год на 25% по новым лицензиям. Количество их корпоративных пользователей приближается к 400.

Вышел на первые продажи Pilot-BIM. В продукт поверил крупный российский девелопер из ТОП-10, проектные институты и инжиниринговые компании.

Число компаний, выбравших Renga, превысило 500. Общее число зарегистрированных пользователей системы измеряется тысячами. Команда Renga Software победила во Всероссийском конкурсе BIM-технологий в номинации «Лучшая BIM-идея». Эксперты оценили BIM-модель школы в Екатеринбурге, созданную в ходе пилотного проекта ФАУ «ФЦС» по прохождению госэкспертизы информационной модели.

В число крупных заказчиков «Аскон» в сфере строительства по итогам года вошли «Газпромнефть-Терминал», «ТПС Недвижимость», Научно-исследовательский и проектный институт карбамида (НИИК), «Аэропроект», НИ и ПИ Градплан г. Москвы.

Импортонезависимость и приоритет российских ИТ-решений утверждены в цифровых стратегиях многих промышленных корпораций. В ответ на растущий тренд год назад была реализована поддержка отечественной СУБД Postgres Pro в системах ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, ПОЛИНОМ:MDM. Программный комплекс «Аскон» на Postgres Pro успешно прошел тестирование на Пермском заводе «Машиностроитель».

На очереди поддержка отечественных операционных систем на платформе Linux. Работа в этом направлении ведется для всех продуктов PLM-комплекса.

Импортозамещение проводится и по программе «трейд-ин»: пользователи устаревших зарубежных систем заменяют их на современные версии ПО «Аскон» со скидкой до 65%. В прошлом году программа охватила 38 предприятий из 22 регионов России и Казахстана.

«Аскон» продолжает движение по дорожным картам отраслевых стратегий. Для машиностроения готовятся к выпуску новые версии продуктов PLM-комплекса, приоритетное развитие получили инструменты проектирования, необходимые авиастроителям. Разрабатывается методика совместного использования с российской системой 1D-моделирования Pradis для поддержки этапа концептуального проектирования изделий.

Строительное направление ждет прирост и в технологиях, и в методологии. В продуктах комплексного BIM-решения появится серверная проверка коллизий и новые инструменты проектирования для архитекторов, конструкторов, инженеров. Выйдет BIM-стандарт, который заказчики смогут использовать при внедрении информационного моделирования.