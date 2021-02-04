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Финансовые показатели Lenovo Group стали рекордными второй квартал подряд

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Lenovo Group объявила, что выручка компании в четвертом календарном квартале достигла рекордного значения — 17.2 млрд долларов США, что на 22% больше в годовом исчислении. Доходы до налогообложения выросли на 52% год к году и составили 591 млн долларов США. Чистая прибыль увеличилась на 53% и достигла отметки в 395 млн долларов США. Базовая прибыль на акцию в четвертом календарном квартале составила 3,31 цента США. Финансовые показатели становятся рекордными уже второй квартал подряд.

Устойчивый рост Lenovo обеспечила быстрая адаптация продуктов компании к новой культуре работы, обучения и развлечений из дома, а инвестиции в интеллектуальную трансформацию стимулировали появление новых долгосрочных возможностей для роста.

«2020 год принес значительные изменения в наш мир, и в Lenovo мы смогли быстро отреагировать на меняющийся рынок. Мы начинаем видеть первые результаты инвестиций в интеллектуальную трансформацию и продолжим и дальше вкладывать в нее ресурсы, — комментирует Ян Юаньцин (Yang Yuanquing), председатель совета директоров и генеральный директор Lenovo Group. — Вызовы, связанные с геополитической неопределенностью, пандемией COVID-19 и нехваткой компонентов из-за высокого спроса сохранятся и в новом году. Тем не менее, поскольку мы работаем в 180 странах и располагаем более чем 30 производственными площадками по всему миру, на 2021 год мы смотрим с оптимизмом. Новая реальность, в которой мы работаем и учимся из дома, будет по-прежнему определять долгосрочные и устойчивые тенденции к росту спроса на устройства и облачную инфраструктуру».

Одно из двух подразделений Lenovo Intelligent Devices Group (IDG) — Lenovo PC and Smart Devices Group (PCSD) — в очередной раз установило рекордные показатели по выручке — в размере 14 млрд долларов США, что на 27% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доход до налогообложения вырос на 35% год к году и достиг 925 млн долларов США, а маржа повысилась на рекордную величину — 6,6%. Компания Lenovo вышла на первое место в сегменте ПК, заняв рекордно большую долю мирового рынка — 25,3%. Высокие показатели достигнуты во всех регионах: объем продаж в Северной Америке вырос на 60% в годовом исчислении, а регион EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) впервые стал лидером по охвату рынка. В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставлен новый рекорд доходности, а объем поставок в Китае вырос на 30%. Согласно оценкам Lenovo Group, рост спроса на ПК за прошедший год связан не только с пандемией и является долгосрочной тенденцией ИТ-сектора. По последним данным IDC, общий объем продаж ПК в 2020 году превысил 300 миллионов единиц, особенно высоки показатели за четвертый квартал календарного года.

Второе подразделение Lenovo IDG — Lenovo Mobile Business Group (MBG) — восстановилось от последствий пандемии COVID-19 и продемонстрировало двузначный рост выручки по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доходность Lenovo MBG достигла максимального уровня с момента приобретения Motorola. Высокие показатели в Латинской и Северной Америке способствовали быстрому продвижению на рынках Европы и Азии: в этих регионах наблюдался двузначный и даже трехзначный рост благодаря усилению сотрудничества с операторами связи и расширению портфеля продуктов. Подразделение планирует сохранить динамику роста доходности, опираясь на широкий спектр продуктов и решения в сфере 5G.

Выручка Data Center Group (DCG) также достигла рекордного уровня — 1,63 млрд долларов США. Показатели в сегментах облачных сервисов и сервисов улучшились год к году, превысив показатели общерыночного роста. Выручка в сегменте сервисов для крупных предприятий и компаний малого и среднего бизнеса составила 1 млрд долларов США — это самый высокий показатель за более чем три года. Рекордная выручка получена также и в сегменте систем хранения данных — ее величина превысила общерыночную на 11 пунктов. Показатели в сегменте программно-определяемой инфраструктуры и сервисов также установили новый рекорд. Облачные продукты: Lenovo TruScale Private Cloud и SAP HANA Enterprise Cloud были благоприятно восприняты рынком, что обеспечило компании первое место в топ500 суперкомпьютеров в мире. В планах подразделения — дальнейшая работа над решениями для гибридных облачных сред и ИТ-инфраструктуры.

Выручка от продаж программного обеспечения и услуг выросла почти на 36% и достигла почти 1,4 млрд долларов США — это свыше 8% общей выручки группы. Сегмент DaaS показал двузначный рост — 74% в годовом исчислении. Выручка от онлайн продаж выросла почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, установив новый рекорд. В планах компании — использование накопленного опыта в создании умных решений для образования, здравоохранения и сферы производства.

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