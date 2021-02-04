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ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

ГК «Нетрика» выделила направление «Здравоохранение» в отдельную компанию — ООО «Нетрика медицина». Ее возглавил Денис Чумаков, ранее руководивший этим направлением. В приоритетах у новой компании — создание B2G-платформ, предназначенных для работы с органами управления здравоохранением, и B2B-решений для включения коммерческих медорганизаций в единый цифровой контур. Также в планах — развитие компетенций в области анализа данных и сервисов цифрового здравоохранения для пациентов.

Направление, связанное со здравоохранением, в ГК «Нетрика» продемонстрировало серьезный рост. За пять лет выручка компании от реализации проектов в этой области выросла более чем в три с половиной раза с 119,5 в 2015 году до 694,2 млн рублей в 2020. Созданными «Нетрикой» сервисами цифрового здравоохранения пользуются более 25 миллионов жителей России.

Стратегическим приоритетом новой компании станет направление B2B – развитие сервисов цифровой медицины для частных клиник, а в перспективе – и для пациентов. Проект N3.Health стал первым в России оператором, официально уполномоченным передавать данные о медицинской помощи, оказанной пациентам в частных клиниках, в ЕГИСЗ, как того требует законодательство.

Вторым важнейшим направлением развития станет наращивание компетенций в области анализа больших данных на основе решения «N3.Аналитика». Продукт уже используется для анализа медицинских данных в 11 регионах России и был признан «Лучшим ИТ-решением для здравоохранения 2020» в рамках международного конгресса «Информационные технологии в медицине». Решение может применяться в научных и коммерческих целях – например, для мониторинга записи на вакцинацию от COVID-19, изучения безопасности лекарственных препаратов, для сравнения методов лечения, выявления медицинских потребностей пациентов, поиска новых областей применения фармпрепаратов.

В сегменте B2G «Нетрика медицина» продолжит работать с органами управления здравоохранением. На основе интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» созданы региональные информационные системы в 22 регионах России. «N3.Здравоохранение» решает задачи по формированию единого цифрового контура, такие как управление потоками пациентов, ведение интегрированной электронной медицинской карты, оказание помощи с применением телемедицинских технологий.

«Мы видим востребованность наших решений и прогнозируем дальнейший рост сегмента рынка, связанного с разработкой и внедрением медицинских сервисов. Наша миссия – содействовать государству и медицинскому сообществу в том, чтобы обеспечивать открытость и эффективность системы здравоохранения для всех ее участников: пациентов, врачей и управляющего персонала. Этот вектор сохранится и в новой компании», – комментирует Артем Мошков, председатель совета директоров ГК «Нетрика».

«Рынок цифрового здравоохранения во всём мире демонстрирует экспоненциальный рост. У нас есть всё необходимое для того, чтобы расширять нашу продуктовую линейку, в том числе, путём создания новых продуктов для B2C-сегмента – интеграции данных с носимых устройств, включения данных пациента в интегрированную электронную медицинскую карту», – комментирует Алексей Ильин, управляющий партнер и сооснователь ГК «Нетрика».

«Коллеги по рынку знают нас в качестве сторонников интеграционного подхода. В этом смысле ничего не изменится. Мы продолжим развивать экосистему разработчиков МИС и создавать решения, которые обеспечивают интероперабельность и позволяют оцифровать не только управленческие, но и медицинские процессы в сфере здравоохранения. Наша задача – научиться собирать, хранить и анализировать 100% информации о здоровье пациента для того, что достигать долгосрочных целей здравоохранения – снижения смертности, повышения качества и доступности медицинской помощи, вовлечения людей в заботу о своем здоровье, — отмечает Денис Чумаков, генеральный директор «Нетрика медицина». – Также отмечу, что наши клиенты в связи с созданием новой компании не почувствуют никаких изменений в наших совместных рабочих процессах. Команда направления остается в полном составе и продолжит работу над проектами».

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