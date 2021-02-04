Mail.ru Cloud Solutions запускает бесплатный образовательный проект по работе с большими данными в облаке

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions объявила о запуске новой образовательной инициативы на российском рынке — серии бесплатных воркшопов для аналитиков и разработчиков по продвинутым облачным инструментам для работы с большими данными.

Проект стартует 4 февраля 2021 г. Его цель — обучить специалистов эффективно работать с данными в облаке и дать пошаговые инструкции по применению облачных инструментов в области MLOps.

MLOps — это современный подход к автоматизации работы аналитика данных. С ним легко выстроить процессы работы с технологиями машинного обучения, чтобы они приносили пользу бизнесу. Сочетание Cloud-Native и MLOps-подходов позволяет просто и быстро проверять ML-модели с использованием облачных сервисов, таких как Kubernetes, не погружаясь в инфраструктурные дебри.

Полученные знания помогут аналитикам, разработчикам и DevOps автоматизировать работу с данными и ускорить выпуск ML-моделей в продакшен.

«Облачный рынок стремительно развивается, увеличивается количество компаний, которые используют облачные ресурсы для решения разных бизнес-задач. Растет запрос на ИТ-специалистов с компетенциями по работе в облачной среде, — отметил Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions. — Но часто компании переносят в облако старые процессы по работе с данными, не адаптируя их к Cloud-Native и, таким образом, не получая все преимущества облака. Мы видим своей миссией научить рынок продвинутым подходам и инструментам. В прошлом году мы запустили факультет облачной дата-инженерии на образовательном портале GeekBrains. Сейчас мы хотим дать разработчикам и аналитикам довольно узкие, но прикладные знания по работе с большими данными в облаке».

Пилотный воркшоп про разворачивание Kubeflow в облаке прошел в декабре 2020 г. Он вызвал большой интерес со стороны ИТ-специалистов, и в течение 2021 г. было запланировано больше 10 мероприятий в рамках образовательного проекта по работе с Big Data в облаке.

4 февраля в 17 часов пройдет воркшоп «Разворачиваем приложение на Apache Spark в Kubernetes. Пошаговый рецепт». Большинство доступных материалов по этой теме ограничиваются запуском тестового приложения в K8s, которое считает число пи. На мероприятии специалисты Mail.ru Cloud Solutions пойдут дальше: помогут собрать свой образ со своим кодом, добавить необходимые библиотеки, креды для доступа к S3-хранилищу, научат читать из S3 и записывать в него. Даже начинающие специалисты научатся обрабатывать данные с помощью Spark в облаке.

Участники воркшопа получат готовый репозиторий в Github с инструкцией, всеми командами, примерами кода, готовыми приложения — и смогут самостоятельно повторить все действия, которые будут продемонстрированы спикером.

Ведущий воркшопа — архитектор PaaS-продуктов Mail.ru Cloud Solutions Александр Волынский.