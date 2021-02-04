Спецпроекты

В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Дмитрий Ларин, в течение последних семи лет руководивший направлением Retail & CPG в компании SAS по России и СНГ, стал новым генеральным директором технологического холдинга Station от инвестиционной платформы Skolkovo Ventures, японского холдинга Dentsu и локального партнера Dentsu - инвестиционной компании OKS Group. На новом посту Дмитрий Ларин займется разработкой продуктовой стратегии, а также поиском, отбором и интеграцией активов.

В Skolkovo Ventures подчеркивают, что усиление проекта Station топ-менеджером, имеющим огромный опыт в выстраивании аналитических систем взаимодействия ритейла и покупателей, станет ключевым элементом стратегии холдинга.

«Основной задачей Дмитрия Ларина во главе компании на первом этапе станет поиск активов с наибольшим потенциалом роста и достижения максимального синергетического эффекта внутри холдинга. На втором этапе Дмитрий займется интеграцией приобретенных активов с целью построения единого платформенного решения», – комментирует назначение генеральный директор Skolkovo Ventures Владимир Сакович.

«Назначение на пост главы Station одного из лучших на рынке экспертов в области технологических решений по улучшению качества клиентского опыта – большая находка для компании, ставящей перед собой задачу построения системного игрока на рынке customer & brand experience», – добавляет Михаил Вощинский, партнер OKS Group.

«Ритейлеры и FMCG производители всё больше ориентируются на покупателей и выстраивают клиентоцентричный бизнес. Отсюда тренд на системы полного цикла – компании должны глубоко понять покупателя и предложить ему товар или услугу в нужном месте и нужное время. Station дает мне возможность осуществить мечту, создав единую платформу решений для взаимодействия производителей FMCG, ритейлеров и покупателей. Уверен, что мой опыт и экспертиза позволят выстроить в холдинге эффективные бизнес-процессы и вывести Station на качественно новый уровень», – добавляет Дмитрий Ларин, новый генеральный директор Station.

Цель Station – стать сервисом «одного окна», который закрывает широкий спектр цифровых потребностей компаний, работающих с конечными пользователями – от первоначального управления потребительскими предпочтениями до итоговой продажи товара и последующей настройки лояльности.

Создатели холдинга подчеркивают, что основная миссия Station – создание единого решения, покрывающего весь customer journey клиента. В настоящий момент на рынке присутствует большое количество компаний, которые профессионально закрывают нишевые задачи, при этом бизнесу приходится закупать продукты и сервисы у большого количества поставщиков, интегрируя их между собой. Это приводит не только к большим бюджетам и снижению показателя time-to-market, но и «битой» картинке клиентского опыта.

Подход Station – выстраивание продуктовой линейки за счет приобретения лучших технологических решений, постепенно достраивая экосистему сопутствующими сервисами и по другим бизнес-вертикалям.

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