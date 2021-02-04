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Выручка Tele2 от big data в В2В увеличилась на 129%

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 подводит итоги работы B2B-сегмента в 2020 году. Прирост активной абонентской базы составил 23%, общая выручка увеличилась на 35%, а доходы от услуг на основе аналитики big data – на 129% по сравнению с 2019 годом.

Развитие B2B-сегемента является одним из ключевых направлений работы Tele2. В 2020 году оператор зафиксировал рост по основным бизнес-показателям. Так, абонентская база увеличилась на 23%. Наибольший прирост количества клиентов отмечен в столичном регионе, где он составил 48%.

Общая выручка В2В-сегмента в 2020 году увеличилась на 35% по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост зафиксирован в Москве – на 62%, а также в макрорегиональном подразделении компании «Юг» – на 50%. Выручка от больших данных в В2В-сегменте по итогам 2020 года увеличилась на 129%.

Трафик в B2B-сегменте также продемонстрировал существенный рост. Он увеличился на 159% год к году. Наибольший прирост потребления интернета зафиксирован в макрорегиональных подразделениях «Юг» и «Волга», где он составил 245% и 226% соответственно.

Наиболее популярной услугой в 2020 году стала «Моя команда». Она позволяет выбрать общий объем пакетов услуг на месяц для всей компании исходя из количества сотрудников и потребностей трафика, минут и SMS каждого абонента. Проникновение этого сервиса увеличилось в 2020 году в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2, отметила: «Аналитика на основе больших данных – одна из самых динамично растущих услуг среди корпоративных клиентов оператора. Анализируя большой массив данных, Tele2 предоставляет своим клиентам скоринг, верификацию, мониторинг, геоаналитику и таргетированные продукты. Вместе с тем компания продолжает разрабатывать опции, которые помогут упростить и сделать более эффективными бизнес-процессы».

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