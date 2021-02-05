Спецпроекты

«ВИСТ Групп» подала иск на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода

Бизнес

По данным картотеки арбитражных дел АО «ВИСТ Групп» (входит ГК «Цифра») подала иск (А40-8863/2021) на компанию ООО «В2-Групп» за кражу исходного года модулей флагманского продукта разработчика - системы диспетчеризации горной техники «Карьер».

Как выяснили в CNews, ООО «В2-Групп» было создано в мае 2019 года бывшим директором по работе с ключевыми заказчиками АО «ВИСТ Групп» Рыльниковым Алексеем Геннадьевичем и оформлено на его родственников - брата и жену. Название вновь созданной компании полностью совпадает с ранней версией системы «Карьер» (V2), которая используется частью клиентов, еще не успевших перейти на новую версию ПО V8. «В2-Групп» также предлагает услуги технической поддержки ПО «ВИСТ Групп», но при этом компания не является авторизованным партнером, а ее компетенции не подтверждены разработчиком ПО. Также в отношении бывшего топ-менеджера «ВИСТ Групп» Рыльникова начата доследственная проверка по статье злоупотребление полномочиями. По предварительным данным, являясь действующим сотрудником «ВИСТ Групп», Рыльников заключал контракты на подконтрольное ему ООО «В2-Групп» в ущерб интересам «ВИСТ Групп», а также вводя в заблуждение заказчиков.

«Ситуация с компьютерным пиратством за последние годы в нашей стране существенно поменялась. С одной стороны, обычные пользователи уже понимают, что за интеллектуальную собственность надо платить. С другой стороны, специализированные программы, которые используются на предприятиях и стоят очень серьезных денег, по-прежнему подвержены незаконному использованию. Использование контрафактного ПО может привести к существенным убыткам компаний-заказчиков в виде компенсаций, штрафов, а также изъятия ПО. Размер причинённого ущерба может превысить 100 млн. Для защиты своих прав мы будем использовать как гражданско-правовые, так и уголовно-правовые механизмы защиты», - заявил Руководитель Центра по защите интеллектуальной собственности Александр Краснов.

АО «ВИСТ Групп» - один из мировых лидеров в области цифровизации горной отрасли. Накопленный более чем за 30 лет опыт работы на многих крупнейших горнодобывающих предприятиях мира помог компании сформировать комплексные решения и индивидуальный подход к каждому клиенту для повышения эффективности и безопасности работы предприятия. В общей сложности уже реализовано более 80 проектов на предприятиях ведущих мировых горнодобывающих компаний: ArcelorMittal, NordGold, Норильский Никель, Полюс, СУЭК и других.

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