Спецпроекты

RAMAX Group проведет первый хакатон по оптимизации

Бизнес

С 20 по 22 февраля 2021 года системный интегратор RAMAX Group проведет первый онлайн-хакатон по оптимизации – Ramaximization. Принять участие в соревновании могут как начинающие, так и опытные специалисты.

Общий призовой фонд хакатона составляет 480 тысяч рублей. Победителей определят в трех номинациях: лучшее решение транспортной задачи, лучшее HR-решение и лучшее решение для полевых сотрудников.

«Решение об организации хакатона принято компанией неслучайно, – комментирует Максим Храменков, руководитель направления оптимизации RAMAXGroup. – Текущая конъюнктура рынка такова, что стек решений в области оптимизации достаточно ограничен, а количество перспективных задач в этом направлении, наоборот, растёт с каждым днем, и уже довольно явственно ощущается нехватка специалистов. Мы заинтересованы в поиске инновационных идей и их реализаторов и надеемся, что в результате совместных усилий совершим настоящий прорыв в предметной области. Кроме того, мы предлагаем участникам качественный нетворкинг и возможность поработать с реальными проблемами бизнеса».

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RAMAX Group проведет первый хакатон по оптимизации

Для победы в Ramaximization команде-участнице необходимо представить результат работы в виде оптимизированного набора данных (результат расчета/оптимизации), программного кода и презентацию с визуализацией полученного решения для бизнес-пользователей. Помогать участникам и оценивать проекты будут лучшие эксперты RAMAX Group и партнеров – IBM в России и исследовательской компании R-Labs, которые составят технический совет по решению задач и войдут в финальное жюри конкурса.

Учитывая, что условия хакатона требуют не только написание кода, но и «красивую упаковку решения с бантиком», в команде должны быть участники с различным бэкграундом. Именно поэтому для наглядной демонстрации итогов работы в составе команды необходимы минимум математик (MILP) и frontend-разработчик или UX/UI-дизайнер.

Участников ожидают дополнительные активности: менторские сессии, митапы от экспертов и совместная игра в мафию.

Заявки на участие принимаются до 16 февраля 2021 года. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

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