МТС запустила приложение «МТС Дневник»

МТС выпустила мобильное приложение «МТС Дневник», ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными функциями. Сервис позволяет отслеживать успеваемость ребенка, предоставляя доступ к платформе образовательных электронных сервисов «Знай.бай» (znaj.by).

Приложением «МТС Дневник» можно пользоваться в режиме бесплатного «Стандартного доступа», а также с помощью счета мобильного телефона оплатить «Премиум контент в образовательных сервисах», который дает возможность подключить дополнительные сервисы.

«Стандартный доступ» позволяет детям и их родителям просматривать расписание занятий и звонков, домашнее задание, записанное учителем, а также выставленные отметки и пропуски.

Для доступа к расширенной функциональности приложения необходимо подключить услугу «Премиум контент в образовательных сервисах». Ее стоимость составляет 0,3 руб. в сутки. В первый день пользования услуга предоставляется бесплатно.

Аккаунты учащихся и родителей в приложении объединяются в единый семейный аккаунт. Таким образом, все данные в электронном дневнике синхронизируются и доступны для просмотра в кабинете как учащихся, так и родителей.

При оформлении подписки на услугу «Премиум контент в образовательных сервисах» доступ к расширенным функциям получают все участники семейного аккаунта.

Регистрация в «МТС Дневнике» осуществляется только по пригласительным ключам, которые выдаются учреждениями образования, подключенными к платформе «Знай.бай».

Приложение доступно как для пользователей операционной системы Android, так и iOS. Скачать можно в App Store, Google Play и App Gallery.