«Таттелеком» досрочно погасил всю задолженность по банковским кредитам на сумму около 3 млрд рублей

«Таттелеком» досрочно погасило все обязательства по кредитам, причем только за прошедший год – более чем на 2 млрд руб.

На 31 декабря 2018 г. кредитный портфель компании составлял 2947 млн руб., на 31 декабря 2019 г. – 2 239 млн рублей, на 2020 г. ее объем достиг нулевого значения.

При этом «Таттелеком» имеет возможности обратиться к заемному финансированию в рамках открытых в коммерческих банках кредитных линий на 700 млн руб.

Компания не снижает своей инвестиционной активности, на этот год запланированы рекордные объемы работ: строительство нескольких тысяч километров волоконно-оптических линий связи, строительство и модернизация нескольких сотен базовых станций сотовой связи и другие работы. Инвестиционные проекты компания реализует в настоящее время за счет собственных и привлеченных в рамках контрактов денежных средств. Существенный объем денежных средств, достаточный для текущей реализации инвестпроектов, размещен на срочных банковских депозитах.