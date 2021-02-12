GS Group представила отчет об импорте мобильных телефонов в Россию в 2020 году

По данным GS Group, по итогам 2020 года в Россию ввезли 43,3 млн мобильных телефонов, импорт снизился на 10 % (2020 г. к 2019 г.). В 4 квартале поставки упали на 27 % (4 кв. 2020 г. к 4 кв. 2019 г.) — до 11,7 млн штук. Смартфоны с расчетной ценой от 8 000 рублей на полках магазинов составили 67 % от всего объема (29,1 млн штук).

В 2020 году рынок смартфонов попал в классические ножницы. С одной стороны, требовались продвинутые персональные устройства для удаленной работы, а также для онлайн-медиа на время карантина вместо обычной сферы уличных развлечений. С другой стороны, из-за неопределенности в экономике и закрытия отдельных отраслей граждане решили, что лучше сберегать, чем тратить. В зависимости от новостей рынок сдвигался вверх или вниз, а магазины его активно разогревали, но к концу года спрос выдохся. Проблем также добавили сбои в логистике, дефицит чипов, падение курса рубля и торговая война США с Китаем.

Средний сегмент (смартфоны от 8 до 26 тысяч рублей) сократился на 2,7 млн штук, а верхний сегмент (от 26 тысяч рублей) вырос на 2,3 млн штук. В 2019 году была обратная ситуация. Но именно средний сегмент — наиболее крупный (60 % рынка смартфонов от 2 000 рублей), его спад произошел в основном из-за сокращения объемов Huawei на 2,7 млн штук. Рост верхнего сегмента обеспечен ростом импорта дорогих смартфонов от Samsung на 1,2 млн штук, Xiaomi — на 0,9 млн штук и Apple — на 0,6 млн штук.

Объем 3 группы (смартфоны от 2 до 8 тыс. руб.) за 2020 год сократился на 30 % — до 5,4 млн штук (или 3,7 млн штук без Huawei и Samsung). Huawei составил четверть группы, остальные бренды сокращают свои поставки. Помимо переключения пользователей на дорогие смартфоны, против дешевых устройств играет дефицит компонентов и проблемы в логистике. Поэтому в 2021 году их поставки не превысят 2,5 млн штук.

Импорт кнопочных мобильных телефонов по итогам 2020 года упал на 21 % (2020 г. к 2019 г.) — с 11 до 8,7 млн штук. Лидеры сегмента: российские Maxvi, Texet и BQ (Bright&Quick) и китайский Itel, следом идут Nokia и Inoi. Спрос на кнопочные телефоны все еще есть и по большей части со стороны тех, у кого уже есть полноценный смартфон, поэтому в 2021 году их поставки не упадут ниже 5-6 млн штук.

Оборот российского рынка смартфонов за 2020 год составил 891 млрд руб. Расходы на смартфоны в России выросли на 12 %, однако этот рост целиком обязан росту курса валют. Суммарная доля топ-4 (Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi) по выручке составляет 92,6 %, при этом Apple вырвалась вперед с долей по выручке 39 %, за ней следует Samsung с долей 28 %.

Из-за давления США на Huawei доля китайских брендов на рынке дорогих смартфонов упала с 55 % до 49 % (по количеству устройств), хотя в теории могла достичь 65 %. В случае запрета США поставлять компоненты всем китайским звездам (Huawei, Xiaomi и BBK Electronics) доля китайских брендов упадет до 25 %, но затем вновь поднимется до 40 %. Доля российских брендов на всем рынке мобильных телефонов, включая кнопочные, упала до 16 % по количеству и до 1,3 % по выручке.

Первая четверка производителей смартфонов — Samsung, Huawei, Xiaomi и Apple — занимает по итогам года 82,6 % (или 66 % с учетом кнопочных мобильных телефонов), их объем составил 28,4 млн штук, это меньше уровня 2019 года на 2 %. На прочие бренды приходится 17,4 %, из них 10,6 % в группе от 2 до 8 тыс. рублей (3,7 млн штук за 2020 год) и 6,8 % в группе от 8 тыс. рублей (2,4 млн штук). В целом за 2020 год российский рынок смартфонов (от 2 000 рублей) сократился, как и мировой, на 7 % — с 37,4 млн штук до 34,6 млн штук.

За 2020 год доля Samsung поднялась до 31,8 %, поставки выросли на 7 % и превысили 11 млн штук, это максимальный годовой объем смартфонов, ввезенный в Россию под одним брендом. Доля России в мировых поставках Samsung выросла с 3,5 % до 4,3 %. Производство Samsung в Индии не вернулось к прежним объемам: в 2020 году 64 % устройств Samsung привез в Россию из Вьетнама, 21 % из Китая и только 14 % из Индии (в 2019 году половина смартфонов Samsung для России была собрана в Индии). У Samsung прочные позиции в среднем сегменте (от 8 до 26 тысяч рублей) — 7,9 млн штук. Компания активно наращивает объемы в верхнем сегменте: поставки в 6-й группе (от 26 до 60 тысяч рублей) выросли за 2020 год с 0,8 до 2,2 млн штук.

Импорт смартфонов под брендами Huawei и Honor за 2020 год составил всего 7,7 млн штук (падение на 26 %). Доля компании сократилась с 28 % до 22,3 %. Huawei начал отставать еще в 3-м квартале 2020 года, его обошли Samsung и Xiaomi, а в 4-м квартале уже и Apple. Из всех сегментов Huawei вырос только в 3-й группе (от 2 до 8 тысяч рублей) — с 0,8 до 1,3 млн штук. Доля России в глобальных поставках Huawei снизилась с 4,4 % до 4,1 %.

Поставки Xiaomi достигли пика в 2020 году — 5,9 млн штук (рост на 20 %), это самый высокий темп роста среди лидеров. Будущее Xiaomi зависит от того, какой сценарий действий изберут против нее власти США: мягкий (ограничение рынка сбыта в США и ЕС) или жесткий (запрет на поставку компонентов). Доля России в глобальных поставках Xiaomi стабильна — 3,9 %.

За 2020 год Apple импортировала в Россию 4 млн iPhone (рост на 17 %), в результате доля компании выросла с 9,1 % до 11,4 %. В 4-м квартале 2020 года Apple сделала в России рывок: 1,5 млн штук, последний раз такой объем Apple ввозила в Россию в конце 2017 года. В отличие от других лидеров, Россия занимает менее 2 % в мировых поставках Apple. Объем 4 млн штук — это потолок для Apple в России, как и в целом размер премиального сегмента.

Следом за четверкой лидеров идет китайский холдинг BBK Electronics, бренды которого (Oppo, Vivo и Realme) входят сегодня в число мировых лидеров, а их суммарная доля на глобальном рынке приближается к 20 %. В России BBK Electronics занимает 4,2 % в поставках смартфонов от 2 000 рублей, поставки трех брендов в Россию выросли в 2020 году на 25 % (с 1,16 до 1,45 млн штук). BBK Electronics вполне может занять в России нишу Huawei, как сделала это в Китае.

«Большее влияние, чем пандемия COVID-19, на рынок смартфонов оказала торговая война США и Китая. Но если карантин временно взвинтил спрос на ноутбуки, продвинутые смартфоны и сетевое оборудование, то противостояние США и Китая будет иметь самые серьезные долгосрочные последствия, — комментирует руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. - Ключевая причина конфликта не исчезнет: спор за глобальное лидерство и контроль мировых информационных и финансовых потоков продолжится, а значит, США будут усиливать давление на сектор высоких технологий Китая и его лидеров. Помимо Huawei и ZTE, под санкции уже попала Xiaomi, а весной дойдет очередь до BBK Electronics (Oppo, Vivo и Realme). Все это приведет к созданию через два-три года независимой и самодостаточной отрасли электроники в Китае, которая будет включать также производство чипов. В отрасли электроники Россия окажется зажата между Китаем и сферой под контролем США (включая Корею и Тайвань), пока заново не создаст собственную отрасль микроэлектроники».