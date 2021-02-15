Спецпроекты

КРОК расскажет, как сохранить бесперебойную работу телефонии и контакт-центров

Бизнес

17 февраля ИТ-компания КРОК проведет онлайн-митап, посвященный сервисному обслуживанию контакт-центров и корпоративной телефонии. Эксперты разберут несколько кейсов и расскажут, как избежать критических ошибок при работе с ИТ-инфраструктурой и сохранить бесперебойную работу систем.

Митап будет полезен руководителям и специалистам, отвечающим за ИТ-поддержку контактных центров, а также корпоративных коммуникаций. Эксперты КРОК разберут вопросы, связанные с восстановлением работоспособности телеком-оборудования и ПО, обновлением и обслуживанием наиболее сложных систем контакт-центров и телефонии.

На примере кейсов из разных отраслей спикеры расскажут, как экстренно восстановить коммуникацию на крупном производстве, чем может обернуться неграмотное проведение бэкапа в банке, чем опасен человеческий фактор в страховании, телекоме и в других сферах бизнеса. Специалисты КРОК также расскажут о современных тенденциях в сервисном обслуживании и поделятся опытом выстраивания эффективной работы с вендорами и партнерами по сервису.

«Мы работаем с разными сегментами бизнеса и отраслями, но видим общую тенденцию – из-за пандемии многие компании сокращают расходы на апгрейт оборудования. Поэтому так важно сейчас уделять больше внимания работе сервисной поддержки. Мы собрали несколько наиболее показательных кейсов прошлого года, на примере которых хотим рассказать, как надо и как не надо выстраивать сервисную поддержку контакт-центров и корпоративных коммуникаций, чтобы избежать потерь и простоев при работе с ИТ-системами», – говорит спикер онлайн-митапа и эксперт по сервисным решениям ИТ-компании КРОК Антон Ломовских.

Онлайн-митап состоится 17 февраля в 11.00, бесплатно зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.



Другие материалы рубрики

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе

Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС

Россияне смогут оформлять кредиты онлайн по водительским правам

При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Техноблог

5G против Wi-Fi 6 — чем они отличаются и зачем вам обе

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам