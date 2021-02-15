Спецпроекты

В России запускается программа по обучению востребованным цифровым навыкам

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Microsoft, АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета» и «Академия ворлдскиллс Россия» при поддержке Министерства науки и высшего образования России запускают образовательную программу «Пронавыки», целью которой является профессиональное развитие и поддержка граждан России, столкнувшихся со сложностями во время ускоренной трансформации рынка труда. Приняв участие в инициативе, каждый желающий сможет развить навыки, востребованные на рынке в эпоху становления цифровой экономики, а также получить возможность трудоустройства.

«Данной инициативой мы планируем внести свой вклад в развитие человеческого капитала России, действуя в логике федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», что позволит увеличить количество возможностей по освоению цифровых навыков россиян и получить поддержку в трудоустройстве», − отметил Сергей Шалашный, председатель правления АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета».

В рамках программы организаторы проекта создадут бесплатные курсы по обучению наиболее востребованным цифровым навыкам, по итогам которых участники получат специальные сертификаты и бесплатные карьерные консультации по поиску работы. Кроме того, к инициативе планируется привлечь СМБ-компании с целью оказания помощи в последующем трудоустройстве. Таким образом, российский малый и средний бизнес получит возможность привлекать к работе сотрудников с необходимыми знаниями, а участники инициативы смогут претендовать на рабочие места. Обучение будет организовано в онлайн-формате, планируемый старт программы − апрель 2021 г.

«Постоянное совершенствование компетенций в нашем изменяющемся мире имеет такое же значение, как и использование новейших технологий. Сегодня как никогда важно быть гибкими, развивая новые навыки, которые становятся главным критерием конкурентоспособности на рынке. При этом технологии являются помощником и инструментом, открывающим новые возможности для роста. Поэтому помощь в развитие необходимых цифровых навыков является стратегическим приоритетом для Microsoft в России», – сказала Анна Лобанова, директор департамента по связям с общественностью, информационной политике и корпоративной социальной ответственности Microsoft в России.

Инициативу сотрудничества со стороны Министерства науки и высшего образования России сопровождает Департамент координации деятельности образовательных организаций, который высоко оценивает потенциал и социальную значимость подобных программ для расширения возможностей самореализации, в том числе у обучающихся и выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Важно отметить, что к старту программы будут разработаны специальные образовательные курсы с учетом современных инклюзивных технологий. В целом весь образовательный контент программы будет иметь поддержку в формате специальных версий для слабовидящих, текстовых трансляций, звуковых дорожек, аудио- и видеофайлов.

К участию в формировании контента программы приглашены коллективы вузов, на базе которых функционируют ресурсные учебно-методические центры по обучению людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ), а также вузы-партнеры. Организационную поддержку по сбору информации о создании совместных курсов оказывает ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» − Проектный офис Минобрнауки России (по проекту сети РУМЦ).

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