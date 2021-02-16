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Решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом корп» стало доступно вузам и колледжам

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«1С-Рарус» совместно с фирмой «1С» выпустил электронную поставку решения «1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» на 20 рабочих мест для высших и средних учебных заведений.

Решение поможет подготовить студентов к будущей работе в транспортных и логистических компаниях.

«1С:ТЛЭ» позволяет: управлять заказами и перевозками, в том числе мультимодальными; управлять собственным и привлеченным транспортом; работать с путевыми листами; составлять маршруты и планировать рейсы; вести складской учет грузов; обрабатывать рекламации; вести учет ремонтов; вести учет ГСМ, запчастей и расходников; управлять рентабельностью заказов.

Поставка на 20 рабочих мест позволит работать в программе одновременно всей учебной группе.

Образовательное учреждение может купить решение по дилерской цене за 4,5 тыс. руб. Для покупки необходим договор с фирмой «1С» о включении в учебный курс изучение программ «1С» и решение «1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях».

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