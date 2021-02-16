«Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год

«Яндекс» объявляет неаудированные финансовые результаты за четвёртый квартал 2020 года и 2020 год.

Консолидированные финансовые результаты за IV квартал 2020 года. Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года на 39% — до 71,6 млрд рублей (969,2 млн долларов США). Чистая прибыль составила 0,4 млрд рублей (5,4 млн долларов США) и увеличилась на 43% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года, когда она составляла 0,3 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли — 0,6%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 6,3 млрд рублей (85,4 млн долларов США) и увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 8,8%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года на 6% — до 14,0 млрд рублей (190,0 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 19,6%.

Финансовые результаты за IV квартал 2020 года на сопоставимой основе (like-for-like) без учёта показателей «Яндекс.Маркета» за 2019 и 2020 годы.

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года на 24% — до 63,9 млрд рублей (864,6 млн долларов США). Чистая прибыль составила 4,2 млрд рублей (56,7 млн долларов США) и выросла на 130% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года, когда она составляла 1,8 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли — 6,6%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 9,8 млрд рублей (132,2 млн долларов США) и увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 15,3%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года на 29% — до 17,1 млрд рублей (231,1 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 26,7%.

Ключевые финансовые показатели за 2020 финансовый год.

Консолидированная выручка выросла по сравнению с 2019 годом на 24% — до 218,3 млрд рублей (2 955,6 млн долларов США). Чистая прибыль составила 24,1 млрд рублей (326,9 млн долларов США) и увеличилась на 116% по сравнению с 2019 годом. Рентабельность по чистой прибыли — 11,1%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 21,0 млрд рублей (284,5 млн долларов США) и снизилась на 11% по сравнению с 2019 годом. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 9,6%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 49,8 млрд рублей (673,6 млн долларов США) и снизился на 2% по сравнению с 2019 годом. Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 22,8%.

Финансовые результаты за 2020 год на сопоставимой основе (like-for-like) без учёта показателей «Яндекс.Маркета» за 2019 и 2020 годы.

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год на 17% — до 206,0 млрд рублей (2 788,3 млн долларов США). Чистая прибыль составила 13,0 млрд рублей (176,5 млн долларов США) и снизилась на 16% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год, когда она составляла 15,5 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли — 6,3%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 28,5 млрд рублей (386,2 млн долларов США) и увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 13,9%.

Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год на 6% — до 53,9 млрд рублей (729,3 млн долларов США). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 26,2%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 декабря 2020 года: 238,2 млрд рублей (3 224,2 млн долларов США) на консолидированной основе, включая 27,3 млрд рублей (370,1 млн долларов США) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».

Ключевые операционные показатели и достижения за IV квартал 2020 года.

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в четвёртом квартале 2020 года составила в среднем 59,7%. В четвёртом квартале 2019 года она составляла 57,5%, а в третьем квартале 2020 года — 59,3% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила в четвёртом квартале 2020 года 58,6%, тогда как в четвёртом квартале 2019 года она составляла 54,3%, а в третьем квартале 2020 года — 58,7% (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

Доля поисковых запросов с мобильных устройств в четвёртом квартале 2020 года составила 60,5% от всех поисковых запросов к «Яндексу». Трафик с мобильных устройств обеспечил 53,3% выручки от продажи рекламы на странице результатов поиска в четвёртом квартале 2020 года.

Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года на 20%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах «Яндекса» и на сайтах «Рекламной сети Яндекса» выросло на 14% (на 3% без учёта «Яндекс.Маркета») по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года, в том числе в связи с развитием алгоритмов оптимизации конверсий.

Средняя цена за клик (cost per click) снизилась на 2% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года (без учёта «Яндекс.Маркета» выросла на 1%).

Число поездок сервиса «Такси», без учёта поездок нового сервиса доставки, увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал 2019 года. Число «Яндекс.Лавок» на конец декабря 2020 года достигло 270.

Общая валовая стоимость товаров (GMV), реализованных сервисами направления электронной коммерции — маркетплейсом «Яндекс.Маркет» и сервисом экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка», а также товаров повседневного спроса, заказанных из магазинов-партнеров через сервис «Яндекс.Еда», в четвёртом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным показателем за четвёртый квартал прошлого года на 127%.

Доля валовой стоимости товаров (GMV), реализованных сторонними продавцами на «Яндекс.Маркете», в четвёртом квартале 2020 года достигла 63,5%. Количество наименований товаров на «Яндекс.Маркете» в четвёртом квартале 2020 года достигло двух миллионов.

Число подписчиков «Яндекс Плюса» в четвёртом квартале 2020 года достигло 6,8 миллиона и увеличилось на 152% по сравнению с аналогичным показателем на конец четвёртого квартала 2019 года.

Ежедневная аудитория «Яндекс.Дзена» в декабре 2020 года составила 20,3 миллиона пользователей и увеличилась на 51% по сравнению с аналогичным показателем за декабрь 2019 года.

Группа компаний «Яндекс.Такси» объявила о покупке 2 февраля 2021 года отдельных активов группы компаний «Везёт», в том числе колл-центров и логистического сервиса по перевозке грузов, на сумму 178 миллионов долларов США.

«Прошедший год был сложным, но мы неплохо справились, — говорит Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний Яндекса. — Мы добились хороших результатов по основным направлениям бизнеса. Яндекс Плюс объединил уже более восьми миллионов подписчиков и стал важным фактором увеличения лояльности и вовлечённости аудитории наших сервисов. Мы уверенно начинаем 2021 год и будем фокусироваться на ускорении темпов роста и инвестициях в развитие сервисов онлайн-торговли».

«На протяжении непростого 2020 года финансовые показатели компании продолжили уверенно расти, — говорит Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Мы активно развивали новые направления бизнеса. По итогам года нерекламные доходы составили почти половину всей выручки компании. Успехи крупнейших направлений Яндекса — Поиска и Такси — дали нам возможность вкладываться в развитие новых перспективных проектов. Умение эффективно инвестировать средства, дисциплинированная финансовая политика и большой запас ликвидности позволят нам показывать высокие темпы роста и в 2021 году».