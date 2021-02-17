Более 100 площадок для испытания современных технологий доступны московским инноваторам

С 2019 г. правительство Москвы реализует программу пилотного тестирования инновационных решений. Благодаря ей стартапы и уже состоявшиеся наукоемкие компании имеют возможность испытать свою продукцию на подходящих городских или коммерческих площадках. Это позволяет предпринимателям оценить конкурентоспособность и перспективы своих разработок и усовершенствовать их до вывода на рынок благодаря обратной связи от потребителей. А организации, на базе которых проходят тесты, первыми знакомятся с перспективными технологиями.

«С момента запуска программы испытания успешно прошли больше 50 технологичных проектов. Еще около 30 пока в процессе. Разработчикам сейчас доступно 108 площадок для тестирования современных решений. Они представляют такие направления, как информационные технологии, образование и медицина, строительство, торговля и услуги, промышленность и другие. В этом году планируется провести не менее 40 испытаний», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Создание медицинского комплекса, который поможет в реабилитации людей с неврологическими патологиями, было основной целью московской компании «Экзопласт» — малого инновационного предприятия (МИП) Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н.И. Пирогова. В 2018 г. там разработали роботизированный комплекс экзоскелета кисти, названный «Экзокисть-2». Благодаря этому устройству пациенты после инсульта и дети с ДЦП получили возможность восстанавливать двигательную функцию рук с помощью мысленных команд.

Процесс лечения выглядит так: человек, глядя на изображение на мониторе, представляет движение, которое хочет выполнить, его намерение распознает электроэнцефалограф и через интерфейс «мозг — компьютер» команда поступает в экзокисть, которая фактически дублирует мысленный жест пациента.

«Основная идея — в сочетании активного намерения пациента совершить движение и концентрации на ощущениях от парализованной и сохраненной руки с реальным выполнением этого движения», — сказал один из ведущих разработчиков проекта «Экзокисть-2», кандидат биологических наук, сотрудник отдела нейрокомпьютерных интерфейсов НИИ трансляционной медицины РНИМУ имени Н.И. Пирогова Павел Бобров.

Эффективность метода подтвердили масштабные клинические исследования на базе ведущих реабилитационных центров страны с участием более 150 человек. Пилотное тестирование комплекса «Экзокисть-2» проходило с мая по июль 2019 г. в Центре патологии речи и нейрореабилитации Департамента здравоохранения Москвы. Клиника специализируется на диагностике и лечении больных с когнитивными расстройствами вследствие очагового поражения головного мозга. В испытаниях участвовали пациенты с двигательными нарушениями после инсульта. В процессе лечения удалось добиться серьезных успехов — результаты позволили людям снизить степень инвалидности.

«После установки комплекса и обучения сотрудников мы постоянно получали обратную связь от центра о том, как проходят испытания, какие результаты показывают пациенты. Я считаю, что лучший показатель эффективности прошедшего тестирования — это искренняя благодарность и врачей, и, конечно же, пациентов. Наша задача — чтобы как можно больше пациентов могли получать своевременную и высокотехнологичную помощь как в лечении, так и в реабилитации», — сказал генеральный директор МИП РНИМУ имени Н.И. Пирогова «Экзопласт» Георгий Семенов.

По его словам, участие в программе пилотного тестирования, которую реализует Агентство инноваций Москвы, дает бизнесу существенные преимущества.

«Так как предприятия являются малыми и средними, то и возможности для тестирования своих решений у них ограниченны. Пилотное тестирование — это своего рода старшая сестра или брат: всегда поможет, подскажет и даст возможность выйти на рынок с минимальными потерями для производителя, что важно на ранних этапах развития бизнеса», — отметил Георгий Семенов.

«Экзопласт» — участник Московского инновационного кластера. Благодаря этому компания нашла помещение в одном из столичных технопарков и получила лицензию на производство медицинской техники. Сейчас компания готовится запустить в серийное производство следующую версию комплекса — «Экзокисть-3».

«Медицинские организации традиционно проявляют наибольший интерес к участию в проекте. Площадки в этой сфере входят в десятку наиболее успешных тестирований. Среди них — платформа для проведения телемедицинских консультаций и дистанционного мониторинга здоровья, система проведения предрейсовых медосмотров для водителей, безлучевая система диагностики опорно-двигательного аппарата», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Изобретение «Звуковое зрение» московской компании vOICe vision на сегодняшний день не имеет аналогов на российском рынке. Устройство, которое состоит из очков, оснащенных видеокамерой и специальным программным обеспечением, позволяет людям, лишенным способности видеть, обрести ее и начать самостоятельно ориентироваться в пространстве.

«Изображение с камеры очков поступает в специализированное программное обеспечение и преобразуется в особый звук, который поступает незрячему человеку через наушники костной проводимости. У человека, который прошел обучение, появляется способность воспринимать в этом звуке закодированное изображение. Мозг раскодирует его в образы и человек начинает воспринимать окружающее пространство, не ощупывая его, и передвигаться без посторонней помощи», — отметил нейрофизиолог, лидер команды vOICe vision Игорь Трапезников.

Научиться распознавать систему звуков можно в среднем за три месяца, в результате человек получает черно-белое зрение.

Проект уже доказал свою эффективность. Так, испытания проводились в пансионате для инвалидов по зрению Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Тогда было установлено, что благодаря очкам vOICe vision качество восприятия слепого человека становится сопоставимым с уровнем слабовидящего. В конце февраля этого года тестирование стартует в Российской государственной библиотеке для слепых.

«У них возник серьезный интерес. Мы стали взаимодействовать и решили провести этот пилот, чтобы в библиотеке тоже была доступна эта технология и посетители могли пользоваться звуковым зрением, чтобы повышали качество своей жизни через взаимодействие с информацией и другими людьми», — сказал Игорь Трапезников.

Сейчас испытания продолжаются, их планируют завершить весной. По итогам успешного тестирования учреждение рассмотрит вопрос о закупке таких устройств. Говоря об участии в программе, Игорь Трапезников отмечает, что для социальных предпринимателей это отличная возможность показать свой продукт.

«Программа Агентства инноваций Москвы — это хороший проводник между государственными учреждениями и молодыми предпринимателями, которые только выходят на рынок. В связи с тем, что у них нет большого опыта, к их новинкам относятся с осторожностью. Поэтому, конечно, необходимо тестировать продукт, чтобы понимать всем участникам, действительно ли это полезная вещь», — отметил он.

Мысль о создании игровой образовательной платформы PanoQuiz Денису Преснякову, руководителю компании «Мост-Информ» из Севастополя, пришла три года назад.

«В 2018 г. мы познакомились в “Сколкове” с детским технопарком “Кванториум”. На тот момент мы реализовывали другой проект, который был создан для работы с российскими музейными комплексами и позволял делать квест-викторины в панорамах на 360 градусов. Возникла идея адаптировать эту платформу для детской аудитории», — сказал он.

Суть проекта в соединении технологий игровой механики Quiz (создание викторин) с панорамным контентом. Чтобы собрать виртуальный тур, необходимо сделать 3D-панораму достопримечательностей, памятников истории, архитектуры, музеев или других объектов и сопроводить изображение интересными вопросами для зрителя. Используя очки виртуальной реальности или простое браузерное решение, можно путешествовать по разным уголкам страны и в игровой форме узнавать что-то новое.

Пилотное тестирование платформы проходило в январе — мае 2020 г. в центре реабилитации и образования №7 столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Ребятам предложили познакомиться с технологией 360 VR и самостоятельно сделать виртуальный тур по учреждению в виде игр и квест-викторин.

«Испытания прошли успешно. Сотрудники центра отметили вовлеченность ребят, их отклик на работу в коллективе. Что касается самой платформы, было выявлено немало интересных особенностей. У детей незамутненное сознание, поэтому они самые крутые тестировщики: могли нажать туда, куда мы даже не представляли. Для нас это была очень хорошая практика», — сазал Денис Пресняков.

По его словам, спустя несколько месяцев после участия в программе проект сильно преобразился: добавились технологии, связанные с обработкой данных и статистикой. Просматривать контент можно на всех видах VR-очков. К платформе уже подключились детские технопарки «Кванториум» почти из 20 регионов страны — они используют платформу в качестве составляющей образовательного процесса по технологии виртуальной и дополненной реальности.

По мнению Дениса Преснякова, плюсы от участия в программе пилотного тестирования инноваций очевидны.

«Это возможность попробовать себя сразу “в поле”, на примере конкретных заказчиков получить прямой выход на целевую аудиторию. То есть самостоятельно можно долго выстраивать какую-то модель, чтобы применить свои проекты в жизни и посмотреть, как они будут работать, а программа Агентства инноваций Москвы позволяет сделать это очень быстро, предлагая готовые площадки», — отметил он.

Проект Surfancy, созданный несколько лет назад выпускниками Московского института электронной техники, позволяет преобразить любую большую поверхность в сенсорный экран. Система представляет собой небольшие планки-излучатели, которые крепятся на подходящую область на расстоянии до шести метров друг от друга. После подключения к компьютеру между ними образуется сенсорное поле. Появившееся изображение реагирует на прикосновения.

«Прежде всего можно отметить такую вещь, как масштаб. Мы можем закрыть действительно большие поверхности — делать огромные тачскрины. На данный момент по соотношению размер/стоимость наша технология вне конкуренции. Кроме того, наши сенсоры производятся в России, поэтому мы во многом не зависим от поставок, от производств за рубежом», — сказал генеральный директор компании «СенсАрт», основатель стартапа Surfancy Дмитрий Литманович.

Осенью прошлого года устройство испытали на базе Комплексного реабилитационно-образовательного центра (КРОЦ) столичного Департамента труда и соцзащиты населения, где находятся дети с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра. По словам Дмитрия Литмановича, компании было важно понять, насколько их продукт в составе комплекса, включающего подборку уроков на развитие логики и моторики, может быть востребован и эффективен в образовательных целях.

«В КРОЦ “Солнечный круг”, где мы проходили пилотное тестирование, к детям требуется особый подход, стандартные методы образования не всегда применимы. При работе с такими детьми очень важно добиться обратной реакции. И как показал пилот, благодаря интерактивной форме проведения занятий при помощи нашего комплекса дети активно включались в процесс взаимодействия с преподавателями: положительную реакцию проявили 84% воспитанников, при этом у 32% отмечалось более активное использование речи», — сказал Дмитрий Литманович.

По итогам тестирования комплекс был рекомендован к использованию в дошкольных учреждениях, досуговых и игровых центрах.

Что такое телемедицина, москвичи узнали в 2014 г. благодаря проекту «Педиатр 24/7» столичной компании «Мобильные медицинские технологии». Идея создания телемедицинской платформы «ММТ Про» и сервиса, с помощью которого родители могут в любое время суток дистанционно проконсультироваться со специалистом по вопросам ухода за ребенком, возникла годом ранее. Тогда в семье одного из основателей компании родился малыш и появилась необходимость часто обращаться к врачу, но узнать ответ здесь и сейчас в то время не представлялось возможным.

В пилотном тестировании платформы второго поколения «ММТ Про-2» участвовали специалисты Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы. С декабря 2019 г. по июнь 2020 г. они консультировали пациентов по направлению «Детская телепсихиатрия».

«Телемедицина сегодня очень востребована. Если раньше нам приходилось искать клиники для сотрудничества, то сейчас мы успеваем только отвечать на заявки от них, — сказал генеральный директор компании «Мобильные медицинские технологии» Денис Юдчиц. — Пилотное тестирование позволяет заказчику просчитать потенциальные выгоды от закупки продукта или сервиса, а производителям — доделать продукт для соответствия потребностям заказчика. В нашем случае так и произошло: мы получили обратную связь и доработали сервис, что позволило успешно использовать его в работе с государственными клиниками».

Присоединиться к программе пилотного тестирования инновационных решений можно на сайте Московского инновационного кластера, оставив заявку на участие с описанием проекта. После ее подтверждения и встречи предпринимателя с представителями площадки, на которой предстоит испытать новое решение, стороны должны определить методику тестирования и оценки его результатов, подготовить документацию и подписать итоговое соглашение.