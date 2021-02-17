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«Сеть компьютерных клиник» стала авторизованным партнером Cyberpower

Бизнес Техника

«Сеть компьютерных клиник» и Cyberpower 8 февраля 2021 г. подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сервисные центры получили возможность осуществлять ремонт всех продуктов производителя как с использованием запасных частей, так и на компонентном уровне с применением паяльного оборудования.

Запасные части будут поставляться напрямую от производителя, что позволит проводить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Получение авторизации стало возможным благодаря выполнению «Сетью компьютерных клиник» ряда строгих требований производителя: наличие специального оборудования и инструментов для диагностики, настройки и ремонта.

«Подписание нового соглашения является частью нашей стратегии по расширению сервисной сети, повышению уровня обслуживания и созданию максимально удобных условий эксплуатации для всех владельцев оборудования Cyberpower как юридических, так и физических лиц. Мы уверены в успехе нашего союза с компанией «Сеть компьютерных клиник», которая обладает производственными ресурсами, квалифицированным персоналом и огромным опытом работы», – отметил директор по развитию российского представительства компании Cyberpower Сергей Антонов.

«Нам безусловно приятно получить авторизацию от компании с большой историей и миллионами приверженцев по всему миру. Впереди предстоит большая работа по организации процесса, а также проведению ремонтов нашими специалистами. Имея колоссальный ресурс за своими плечами, мы можем с уверенностью сказать, что сотрудничество с Cyberpower будет результативным», – сказал руководитель отдела развития «Сети компьютерных клиник» Алексей Дудин.



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