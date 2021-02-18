В Санкт-Петербурге создали демо-зону B2B-техники Apple, Lenovo и Samsung

В Санкт-Петербурге состоялось открытие технологического пространства Resonance Space. Проект был реализован компаний NBCom Group, которая работает в B2B-секторе и является официальным представителем ряда известных вендоров. Инвестиции в проект составили 50 млн руб.

Resonanse Space объединил на одной площадке лучшие B2B-решения от вендоров А-класса, среди которых Apple, Asus, Lenovo, Logitech, LG, Microsoft, Prestigio, Samsung, Sony и другие. Пространство Resonance Space расположено в историческом центре Северной столицы на Петроградской стороне. Оно занимает 430 квадратных метров и состоит из нескольких демо-зон, каждая из которых предлагает уникальные решения для бизнеса от разных производителей, которые впервые не конкурируют, а дополняют друг друга.

Компания Logitech предложила посетителям Resonanse Spcae систему из нового поколения решений – «умную» камеру Rally Plus. Эта интеллектуальная система позволяет автоматически наводиться на группу участников и подстраивать цифровые микрофоны в зависимости от акустической обстановки в переговорном помещении, система сертифицирована для работы с Microsoft Teams. Samsung представил электронный флипчарт, позволяющий рисовать, делать записи, просматривать и демонстрировать документы Microsoft Word, PowerPoint или PDF. Кроме того, доска поддерживает возможность работы четырёх человек одновременно.

Предприниматели могут прийти в Resonance Space с любой задачей: оснащение рабочих мест сотрудников разного профиля, обустройство современных конференц-комнат, подбор оборудования для записи стримов. Кроме того, в пространстве можно протестировать технологию MDM (Mobile Device Management) на основе решения Jamf Pro – администрирование и управление устройствами, находящиеся у сотрудников компании. А также систему бронирования переговорных комнат или рабочих мест сотрудников при гибридном графике работы.

«Это уникальное для российского рынка пространство. В отличие от стандартных магазинов электроники Resonance Space целиком и полностью нацелен на работу с корпоративными клиентами, при этом мы не просто продаем здесь технику, но предлагаем комплексные решения на базе различных производителей, повышающие эффективность ведения бизнеса в разы», – отметил руководитель отдела корпоративных продаж Евгений Деревянко.