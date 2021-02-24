Спецпроекты

Konica Minolta выходит на рынок гиперспектральной визуализации

Бизнес Инвестиции и M&A

Konica Minolta вышла на рынок гиперспектральной визуализации (HSI) и приобрела его ведущего игрока, финскую компанию Specim, Spectral Imaging Oy Ltd. Сделка поможет Konica Minolta продолжить развитие подразделения измерительных технологий, которое предоставляет широкий спектр решений для разных отраслей — в том числе ИТ и автомобилестроения.

Компания Specim работает на рынке HSI уже 25 лет. За это время она заняла лидирующие позиции в индустрии и создала линейку продуктов, охватывающих широкий диапазон длин волн — от видимого до инфракрасного спектра. В линейке оборудования компании представлены портативные, встраиваемые в линию и бортовые устройства. Их используют заказчики из разных отраслей: пищевой и фармацевтической промышленности, а также предприятия в области вторичной переработки — в первую очередь производители сортировочного оборудования.

Например, в этом году Specim представила платформу SpecimONE. Она упрощает и ускоряет интеграцию технологии гиперспектральной визуализации в промышленное производство, что обеспечит дальнейшее развитие бизнеса в области HSI и производственных приложений.

Таким образом, компания Specim является драйвером расширения промышленного применения технологий HSI для сортировки сырья, производства продуктов питания и дистанционных исследований. Konica Minolta приобрела не только 100% акций компании, но и ее высокоточные технологии HSI, ноу-хау и клиентскую базу.

Сделка играет важную роль в расширении бизнеса Konica Minolta в области измерений, проверки и диагностики. Компания рассматривает гиперспектральную визуализацию как ключевую технологию в рамках стратегии развития подразделения измерительных технологий. Konica Minolta предлагает высокоточные решения для измерения цвета, света и визуальной оценки поверхностей на основе оптических технологий.

Так компания помогает клиентам создавать высококачественные продукты. А расширение направления HSI позволит внести вклад в решение глобальных проблем в области безопасности и защиты окружающей среды.

По итогам сделки Konica Minolta ускорит расширение применения гиперспектральной визуализации и ее интеграцию в производственное оборудование. Компания планирует объединить технологию HSI со своими решениями в области управления цвета и контроля качества — в частности в сотрудничестве с производителями пищевых продуктов и сортировочного оборудования для вторичной переработки. Также компания будет ориентироваться на растущие рынки — например, сферу фармацевтики.

Konica Minolta занимает более 50% мирового рынка решений для контроля качества изображения. Многие из продуктов компании используются в качестве стандартов для измерения цвета.

В 2012 г. Konica Minolta приобрела немецкую компанию Instrument Systems, которая создает высокоточные оптические испытательные приборы для измерения характеристик светодиодов и дисплеев. В 2015 г. Konica Minolta заключила сделку по покупке американской компании Radiant Vision Systems — она разрабатывает измерительные приборы высокого разрешения, а также программное обеспечение для обработки изображений и автоматизированных систем визуального контроля. В 2019 г. компания приобрела испанского производителя систем автоматизации визуального контроля качества для автомобильной промышленности Eines Systems.

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