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Курировать направление искусственного интеллекта в организации «Цифровая экономика» будет Алексей Сидорюк

Бизнес Законодательство Кадры ИТ в госсекторе

Полномочия директора по развитию организации «Цифровая экономика» Алексея Сидорюка расширены задачами федерального проекта «Искусственный интеллект». Алексей будет координировать деятельность рабочей группы «Искусственный интеллект» и курировать деятельность по внедрению искусственного интеллекта в рамках цифровой трансформации отраслей.

Паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» был утвержден в конце 2020 г. Мероприятия федпроекта сейчас собраны таким образом, чтобы отвечать задачам Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. В него входят поддержка компаний-разработчиков ИИ-решений, создание условий для массового внедрения ИИ-решений в отраслях экономики, регуляторные и этические вопросы, научно-исследовательская деятельность, подготовка кадров, формирование ИИ-сообщества, внедрение и популяризация технологий на базе ИИ.

Актуальная версия федерального проекта сформирована в тесном диалоге бизнес-предпринимательского сообщества и государства на площадке организации «Цифровая экономика». Рабочая группа объединяет отечественных специалистов и экспертов в области искусственного интеллекта из коммерческих, научно-исследовательских организаций и федеральных органов исполнительной власти.

«Отечественные компании и разработчики уже сейчас способны конкурировать с зарубежными решениями в области искусственного интеллекта, и Россия имеет потенциал стать одним из международных лидеров этой сфере. Более того, сегодня решения на базе искусственного интеллекта незаметно встроились почти во все сферы нашей жизни – начиная от умной колонки и распознавания изображения лица на вашем смартфоне, заканчивая определением COVID-19 на снимках КТ легких. В ближайшие годы мы увидим прорыв в этой сфере, который связан в первую очередь с внедрением отраслевых решений на базе ИИ», – отметил Алексей Сидорюк, директор по направлению «Искусственный интеллект», директор по развитию организации «Цифровая экономика».

Сергей Наквасин, ранее курировавший направление искусственного интеллекта в организации «Цифровая экономика», принял решение продолжить профессиональную деятельность за пределами организации.

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