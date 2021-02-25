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Сервис PayDay позволяет выдавать зарплату пропорционально отработанному времени в любой момент

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По данным ВЦИОМ, 8 из 10 работающих россиян оказывались в ситуации, когда денег до зарплаты не хватает. 72% работников получают выплаты дважды в месяц, но Трудовой кодекс не запрещает выдавать заработанные деньги чаще. Однако работодатели, как правило, на это не идут: это было бы удобно для сотрудников, но сложно с точки зрения бухгалтерии.

В этой ситуации бизнес и работники находятся по разные стороны баррикад. Точнее, находились до последнего времени. Недавно Mail.ru Group представила сервис PayDay: он позволяет выдать сотруднику зарплату пропорционально отработанному времени в любой удобный момент.

В чем проблема

Многие россияне независимо от уровня дохода с разной периодичностью сталкиваются с внеплановыми расходами. В таких случаях люди берут взаймы и прибегают к кредитам. Страх потери работы или сокращения доходов усугубляет и так непростую ситуацию.

Забота о самом ценном ресурсе бизнеса – сотрудниках – особенно важна в период кризиса и ограничений, связанных с пандемией. Перед работодателем возникает непростая задача – как помочь работникам в трудной финансовой ситуации, не увеличивая расходы бизнеса?

Какое есть решение

PayDay – это новый сервис от Mail.ru Group для работодателей и сотрудников. С помощью приложения PayDay на своем смартфоне сотрудники могут видеть, сколько денег они заработали к настоящему моменту, и при необходимости могут вывести заработанные деньги на любую банковскую карту за фиксированную комиссию, которая не зависит от суммы перевода. Интеграция с компанией-работодателем происходит за счет установки модуля (1С, SAP, БОСС-Кадровик и любых других), при этом нагрузка на бухгалтерию не увеличивается. PayDay оказывает постоянную информационную и техническую поддержку. В приложении отображается расчетный лист сотрудника и история всех операций. Сервис предоставляется компаниям бесплатно и позволяет повысить лояльность и вовлеченность сотрудников, снизить текучесть кадров, сократить затраты на внеплановые выплаты.

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