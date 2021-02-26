Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика»

Skillbox объявил о запуске онлайн-магистратуры совместно с Институтом экономики, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр».

Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление высшего дистанционного образования, доступного для каждого. Первый онлайн-бакалавриат Skillbox и РАНХиГС представили летом 2020 г. — по специальности Data Science & Machine Learning. Сейчас Skillbox запускает первую магистерскую программу, и она не случайно посвящена гейм-разработке. Игровая индустрия переживает стремительный подъем — только за 2020 г. объем рынка вырос на 21% в сравнении с 2019 г., что требует значительного увеличения кадров. Программа Skillbox и РАНХиГС позволит новичкам начать карьеру в гейм-индустрии и попасть в профессиональное комьюнити, а опытным разработчикам – повысить квалификацию.

Студенты освоят геймдизайн, научатся создавать игры на движках Unity и Unreal Engine 4, разрабатывать проекты для мобильных устройств и виртуальной реальности. Узнают, как придумывать сюжеты для игр, руководить гейм-проектами и продвигать их на рынке.

Благодаря продуманной системе обучения студенты смогут совмещать учебу с работой и создавать свой уникальный график занятий. У каждого студента будет личный кабинет, семинары будут проходить онлайн. Также будут доступны лекции в записи, которые можно слушать в любое удобное время. Общаться с преподавателями можно как в чатах, так и лично, назначая встречи. Кроме того, Skillbox организует дополнительный практический трек — онлайн-воркшопы, митапы, экскурсии в компании-партнеры и обеспечит участие студентов в отраслевых конференциях.

Во время обучения студентов будет сопровождать куратор — к нему можно будет обращаться по любым учебным и организационным вопросам. Также студенты получат карьерные консультации и помощь в составлении резюме. По итогам обучения студенты соберут портфолио и получат возможность пройти стажировку у компаний-партнеров Skillbox.

Академическая программа магистратуры опирается на стандарты качества РАНХиГС и учитывает актуальные подходы к подготовке конкурентоспособных специалистов, а также требования российских и зарубежных компаний к соискателям. Skillbox интегрировали в программу обучения практико-ориентированный трек и отраслевую экспертизу от лидеров ИТ-рынка России. Студенты получают отсрочку от армии, а после успешного завершения обучения — диплом государственного образца. Программа продлится два года.