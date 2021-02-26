«Совэлмаш» закупил оборудование для инновационного центра в Алабушево

Разработчик двигателей «Совэлмаш» приобрел машиностроительное оборудование для своего инновационного центра, строительство которого ведется на площадке Алабушево особой экономической зоны. Запуск центра запланирован на 2021 г., сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Компания продолжает строительство центра проектирования и производства асинхронных двигателей в ОЭЗ Москвы. Для оптимизации сроков его запуска резидент уже сейчас закупил машиностроительное оборудование, которое в апреле 2021 г. доставят на временную площадку «Совэлмаш» в Зеленограде. Оно будет интегрировано в линию по выпуску мелкосерийных партий электрических вращающихся машин. В апреле-мае на нем начнется отработка производственных процессов и обучение сотрудников. К слову, это не первый проект для компании: разработчик уже создал лабораторию для проведения испытаний электрических вращающихся машин и параллельно ведет порядка 46 опытно-конструкторских работ», – сказал Геннадий Дегтев.

На площадке уже проведена заливка бетонных оснований будущего инновационного центра, возведен строительный городок, размещено наружное освещение, построены необходимые временные дороги. Кроме того, резидент закупил все необходимое оборудование первой очереди для формирования производственных участков и создания рабочих мест. Эта комплексная работа позволит компании в самые короткие сроки после сдачи объекта приступить к разработкам двигателей для нужд заказчиков из сферы ЖКХ, транспорта, добывающей промышленности и энергетики.

Комплекс площадью более 14 тыс. квадратных метров будет включать в себя административно-бытовую и инженерную части, а также опытно-производственный участок. Объем инвестиций в проект превышает 600 млн руб.

Компания «Совэлмаш» является резидентом особой экономической зоны с февраля 2019 г., этот статус открывает компании доступ к налоговым и таможенным льготам, а сэкономленные средства она может инвестировать, например, в развитие производства.