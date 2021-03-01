Спецпроекты

Yandex Tracker становится частью облачной платформы «Яндекса»

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что Yandex Tracker становится частью облачной платформы Yandex.Cloud. Это универсальный сервис для командной работы, распределения ресурсов и контроля выполнения задач внутри компании. С его помощью можно организовать любой бизнес-процесс — от разработки приложения до управления закупками и согласования договоров. С 1 марта Tracker доступен на сайте Yandex.Cloud. Клиенты, которые уже работают с облачной платформой, смогут подключить сервис к своей учетной записи и оплачивать с единого платежного аккаунта.

Yandex Tracker позволяет создавать задачи, назначать в них исполнителей и наблюдателей, сохранять ход действий в комментариях, работать с документами. С помощью сервиса можно анализировать производительность и загрузку команды, оценивать прогресс работы над задачами, визуализировать данные в виде графиков и таблиц, создавать agile-доски. Инструменты автоматизации в Tracker сэкономят время на выполнении рутинных действий. Например, сервис дает возможность автоматически изменять параметры задач при соблюдении заданных условий, отправлять типовые комментарии и создавать новые задачи по шаблону.

Гибкая настройка статусов задач и автоматизация рутинных действий в Tracker позволяют объединить работу подразделений компании в одном сервисе и сделать процессы прозрачными для всех сотрудников. Именно такой подход к созданию единой рабочей среды применяет «Яндекс». Изначально компания разрабатывала сервис, чтобы решать внутренние задачи управления процессами.

За счет присоединения Tracker к Yandex.Cloud сотрудники компаний получат возможность авторизоваться в сервисе через технологию единого входа Single Sign-On. Это позволит клиентам, которые используют корпоративные системы управления пользователями, например, Active Directory, упростить администрирование доступов сотрудников. Компании смогут подключить федерацию удостоверений в облаке и аутентифицировать пользователей через корпоративную учетную запись.

«Yandex.Cloud продолжает расширять возможности платформы для бизнеса. Вместе с технологическими сервисами для разработки и хостинга приложений в облаке мы видим огромный потенциал в распространении облачных инструментов для автоматизации бизнес-процессов. Яндекс, в частности команда Yandex.Cloud, пользуется Tracker каждый день. Мы рады предоставить возможности сервиса в составе нашей облачной платформы, учитывая потребности текущих пользователей и рынка в целом», — прокомментировал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud.

«Яндекс» разрабатывает Yandex Tracker с 2012 года и с его помощью организует работу компаний группы. Сервис доступен внешним организациям с ноября 2017 года. Его используют более 500 компаний, среди которых ритейлер 12storeez и онлайн-школа работы с данными SkillFactory.



Другие материалы рубрики

Дуров пойдет под суд. Он должен инвесторам десятки миллионов долларов

Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

Минцифры упростит российским компаниям кредитование на цифровизацию и замещение ПО

Американо-британский фонд скупил акций Yandex на $1,6 миллиарда

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Техноблог

Умная одежда — идеи vs реальность

Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров

Показать еще

Наука

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения