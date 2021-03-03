Robboclub.ru вышла на рынок Грузии

Международная сеть школ робототехники Robboclub.ru, созданная компанией «Роббо», вышла на рынок Грузии. Первый кружок в Тбилиси, запущенный по модели франчайзинга, работает в дистанционном формате. Около 100 школьников обучаются робототехнике онлайн.

В настоящий момент в Тбилиси, столице Грузии, работает дистанционная школа программирования, робототехники и 3D-печати Robboclub.ru. Около сотни ребят разного возраста обучаются работе с инновациями онлайн. Детям доступны онлайн-программы по Scratch-программированию, схемотехнике, 3D-моделированию и другим IT-направлениям. Занятия проводятся в режиме реального времени в малых группах до 5 человек, что позволяет преподавателям уделить внимание каждому ребенку.

Вокруг проекта уже собралась сильная команда педагогов и администраторов, которая отлаживает бизнес-процессы и собирается развивать в регионе направление образования в сфере робототехники. В ближайшем будущем планируется масштабирование онлайн-клуба по всей Грузии, а также открытие в Тбилиси первого офлайн-кружка Robboclub.ru, как только будут окончательно сняты ограничения, связанные с коронавирусом.

«Грузия становится все привлекательнее для ИТ-компаний. Во-первых, зарегистрировать бизнес в Грузии можно в считанные дни и с минимальными вложениями. Во-вторых, в стране предусмотрена лояльная система налогообложения для предпринимателей в сфере ИТ. В глобальном рейтинге “Doing Business 2020” от Всемирного банка, ранжирующем страны по простоте ведения бизнеса, Грузия расположилась на седьмом месте. И мы видим, как динамичное развитие отрасли рождает повышенный спрос на профессионалов в IT. Изучение схемотехники, робототехники и технологий 3D-моделирования со школьной скамьи позволит создать в стране пул молодых и перспективных специалистов по инновациям», – сказал Павел Фролов, основатель и продюсер компании «Роббо».

Открытие онлайн-кружка по франшизе Robboclub.ru позволяет использовать проверенную бизнес-модель, готовое программное обеспечение и методические материалы, разработанные с учетом требований к дистанционному обучению в сфере ИТ. Благодаря этому процесс существенно упрощается: к примеру, партнер-франчайзи смог успешно запустить проект в Тбилиси всего за несколько недель, вложив в него около 20 тыс. лари или 450 тыс. руб.

«Переговоры с партнером-франчайзи мы вели около двух лет. Он посещал наш офис в Санкт-Петербурге, присматривался, общался с менеджерами “Роббо клубов”. И когда переехал в Грузию летом 2020 г., рискнул открыть первый в стране кружок программирования, робототехники и 3D-печати. Из-за разгара карантина франчайзи решил для начала запустить дистанционный формат обучения. Это позволило ему стартовать в короткие сроки и с меньшими затратами, чем если бы он открывал офлайн-клуб», – сказала Екатерина Экало, директор по франчайзингу компании «Роббо».

Международная сеть кружков программирования и робототехники Robboclub.ru развивается с 2015 г. Начав с запуска первого клуба в Финляндии, она раскинулась уже на 21 страну. Сейчас в сети более 150 «Роббо клубов», 14 из которых собственные. Остальные открыты партнерами по франшизе.