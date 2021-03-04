Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3%

«М.видео» (группа М.Видео-Эльдорадо), входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщает аудированные консолидированные финансовые итоги, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

Выручка группы выросла на 14,4% год-к-году до 417 857 млн руб. благодаря более чем двукратному росту общих онлайн-продаж (+108,6% год-к-году), росту среднего чека в мобильной и веб-платформах, а также росту активных идентифицированных клиентов группы, которые имели более высокий средний чек и частоту покупок. Валовая прибыль увеличилась на 6,9% год-к-году и достигла 97 275 млн руб. (97 335 млн руб. по МСФО (IFRS) 16), валовая маржа составила 23,3%.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (SG&A) без учёта амортизации составили 74 682 млн руб. (54 723 млн руб. по МСФО (IFRS) 16) и снизились как процент от выручки на 1,2 процентных пункта (п.п.) год-к-году до 17,9% благодаря мерам по повышению эффективности бизнеса, затронувшим расходы на персонал, аренду, рекламу и маркетинг.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 6,5% год-к-году и достиг 28 474 млн руб. (48 618 млн руб. по МСФО (IFRS) 16), скорректированная EBITDA маржа составила 6,8% (11,6% по МСФО (IFRS) 16). Скорректированная чистая прибыль выросла на 9,3% год-к-году до 12 212 млн руб. (10 287 млн руб. по МСФО (IFRS) 16).

Чистый долг на 31 декабря 2020 года составил 40 483 млн руб. (снижение на 9,4% по сравнению с 31 декабря 2019 года), показатель чистый долг / скорректированная EBITDA – 1,42x (снижение на 0,25x по сравнению с 31 декабря 2019 года).

В соответствии с новой дивидендной политикой М.Видео-Эльдорадо планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по стандарту МСФО 17 (IAS 17) и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год.

Компания при подготовке рекомендации акционерам по распределению прибыли и выплате дивидендов планирует не учитывать расходы единовременного характера, возникшие в 2020 году.

Генеральный директор «М.Видео-Эльдорадо» Александр Изосимов сказал: «2020 год был одним из самых непростых, но одновременно и крайне интересных периодов в почти тридцатилетней истории Группы. Мы научились работать в совершенно нетипичных и сложных обстоятельствах, продолжили создавать и выводить на рынок новые продукты и сервисы в кратчайшие сроки, активно вовлекать в своё цифровое пространство и лучше узнавать наших клиентов. Безусловно, успешные результаты 2020 года Группы М.Видео-Эльдорадо были бы невозможны без вовлеченности, упорной работы и высочайшего профессионализма каждого сотрудника. Хотя 2020 год и позволил нам быстрее перестроить наш бизнес и создать прочную цифровую основу для дальнейшего развития, наш основной рост и трансформация ещё впереди. Наша уверенность в будущем, основанная на глубокой экспертизе и многолетнем опыте, нашла отражение в новой среднесрочной стратегии развития, согласно которой мы планируем удвоить показатель GMV к 2025 году до 1 триллиона рублей. Мы также готовы делиться своим успехом с акционерами. Поэтому, основываясь на сильных результатах прошлого года и уверенности в долгосрочной устойчивости бизнеса, компания планирует использовать максимальный показатель скорректированной чистой прибыли в качестве базы для начисления дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года».

Выручка увеличилась на 14,4% год-к-году до 417 857 млн руб. в 2020 году благодаря более чем двукратному росту общих онлайн-продаж, который ускорился в период действия ограничений для непродовольственной розницы в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией; данные ограничения поддержали рост продаж через мобильную и веб-платформу и увеличение числа активных идентифицированных клиентов, которые имеют более высокий средний чек и частоту покупок; сохранению удалённого режима работы и учёбы для значительной части населения в течение года, приведшему к высокому спросу на товары для домашнего офиса и формированию нового спроса на домашние товары длительного пользования; реализации отложенного спроса на целый ряд товаров, прежде всего из числа крупной бытовой техники и электроники, после снятия наиболее жёстких ограничений для розничной торговли и ослабления режима самоизоляции в большинстве регионов России со второй половины года; увеличение продаж бытовой техники и электроники в первом квартале, обусловленному колебаниями валютного курса и реализацией потребителями ряда отложенных крупных покупок; повышению эффективности логистики и развитию целого ряда новых партнёрств в области «последней мили», начиная со второго квартала, для обеспечения растущего спроса с учётом введённых ограничений; двукратному расширению ассортимента бытовой техники и электроники до 75 000 товарных позиций за счёт увеличения прямых контрактов с поставщиками по модели вендор-каталога, расширения линейки товаров под собственными торговыми марками и интеграции ассортимента маркетплейса goods.ru по модели white label.

Валовая прибыль в отчётном периоде выросла на 6,9% год-к-году и составила 97 275 млн руб., в то время как валовая маржа снизилась на 1,6 п.п. год-к-году до 23,3% в силу следующих факторов: вынужденного увеличения доли спотовых закупок с целью поддержания высоких темпов роста продаж, а также достаточного ассортимента и уровня товарных запасов. Данный рост был обусловлен возникновением дефицита отдельных категорий и моделей техники как на мировом рынке, так и в России из-за нарушений равномерности производственных циклов товаров на фоне ограничений COVID-19, а также высокой волатильностью спроса на бытовую технику и электронику, в первую очередь, в категориях домашнего офиса, телекома, развлечений; повышения эффективности работы с товарными запасами, в т.ч. роста оборачиваемости стока за счёт реализации низкооборачиваемых товаров; изменения структуры спроса на рынке с ростом доли цифровых категорий, а именно категорий, связанных с организацией удалённой работы и имеющих маржинальность ниже средней по группе; снижения доли высокомаржинальных сервисов и услуг, связанных с непосредственным контактом специализированного персонала с клиентами на фоне введения ограничительных мер, обусловленных пандемией COVID-19.

Ключевыми факторами изменения операционных расходов стали снижение отношения расходов на персонал к выручке по итогам 2020 года на 0,1 п.п. до 6,3% за счёт роста эффективности розничного персонала в связи с внедрением проектов по универсализации персонала, оптимизации работы офиса в рамках онлайн-трансформации и заморозки вакансий в первом полугодии; сокращение отношения затрат на аренду к выручке на 0,9 п.п. до 5,2% в результате переговоров, проведённых с арендодателями магазинов группы в первом полугодии 2020 по согласованию новых условий о снижении фиксированной оплаты и привязке арендной платы к обороту в подавляющем большинстве магазинов; сокращение затрат на рекламу и маркетинг на 0,3 п.п. от выручки до 1,4% в результате уменьшения затрат на ТВ и наружную рекламу при одновременном усилении фокуса на интернет-рекламу для поддержания роста онлайн-продаж; рост банковских расходов на фоне роста выручки, а также объёма и доли операций по эквайрингу банковских карт клиентов до 63% в общей структуре платежей от клиентов, что на 9 п.п. выше уровня 2019 года. Объём безналичных онлайн-платежей вырос в 4 раза и достиг 14% от общего объёма платежей (+10 п.п. к 2019 году). В рамках масштабирования платформы OneRetail Компания как самостоятельно, так и совместно с платёжными системами и банками уже прорабатывает ряд мер, направленных на сближение стоимости платёжных транзакций в онлайн с традиционными способами оплаты; рост расходов на складские услуги, который был обусловлен ростом объёмов хранения в арендуемых дистрибуционных центрах для поддержания продаж и ростом тарифов 3PL операторов на хранение и обработку товаров.

Расходы на амортизацию выросли до 8 194 млн руб. в отчётном периоде с 7 047 млн руб. годом ранее в связи с инвестициями в IT-инфраструктуру компании.

Показатель скорректированная EBITDA вырос на 6,5% год-к-году и достиг 28 474 млн руб., скорректированная EBITDA маржа снизилась на 0,5 п.п. год-к-году и составила 6,8% в 2020 году. Рост абсолютного показателя связан с увеличением выручки, а также с эффективным управлением коммерческими, общехозяйственными и административными расходами (без учёта амортизации), которые снизились как процент от выручки на 1,2 п.п. до уровня 17,9%. Вместе с этим, ряд факторов, указанных выше в разделе «Валовая прибыль», привёл к снижению маржинальности скорректированной EBITDA относительно 2019 года. Тем не менее, несмотря на целый ряд экстраординарных событий, произошедших в 2020 году, рентабельность скорректированной EBITDA находится выше средних значений за последние годы и ближе к верхней границе диапазона 5-7%, утверждённого в рамках стратегии группы 2025.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 9,3% год-к-году до 12 212 млн руб. в 2020 году по сравнению с 11 178 млн руб. за 2019 год в результате роста выручки и описанных выше факторов повышения эффективности бизнеса.

По состоянию на 31 декабря 2020 года общий долг сократился год-к-году на 1 481 млн руб. и составил 47 928 млн руб., в то время как денежные средства и их эквиваленты на конец отчётного периода выросли на 2 707 млн руб. по сравнению с 31 декабря 2019 года и составили 7 445 млн руб. Чистый долг по итогам года снизился на 4 188 млн руб. и составил 40 483 млн руб. Все долговые обязательства Группы номинированы в рублях.

В результате соотношение чистый долг / скорректированная EBITDA на 31 декабря 2020 года составило 1,42х – снижение на 0,25х по сравнению с 31 декабря 2019 года.

Компания при подготовке рекомендации акционерам по распределению прибыли и выплате дивидендов планирует не учитывать расходы единовременного характера, возникшие в 2020 году. Данное решение отражает уверенность в успешном прохождении трансформационного периода, способности Компании генерировать значительный свободный денежный поток и создавать стоимость для акционеров как через дальнейший устойчивый рост бизнеса, так и через возврат капитала акционерам путём регулярных дивидендных выплат.

По итогам первых двух месяцев 2021 года группа продолжила демонстрировать уверенный рост GMV, составивший более 24% год-к-году. Количество OneRetail клиентов с начала года выросло более чем на 40% до 11,1 млн человек или 57% от общего количества идентифицированных покупателей. Как следствие, продолжается активный рост продаж сервисов и аксессуаров, а также рост объёма кредитных продаж благодаря, в том числе, запуску сервиса онлайн-рассрочки, доступной на мобильной и веб-платформе. В топ-10 самых продаваемых категорий техники в феврале вошли: смартфоны, телевизоры, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, пылесосы, компьютеры, роботы-пылесосы, кофемашины, смарт-часы.

В январе Совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику, в соответствии с которой М.Видео-Эльдорадо планирует направлять на дивидендные выплаты не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий по стандарту МСФО 17 (IAS 17) и осуществлять дивидендные выплаты два раза в год.

В феврале 2021 года Группа представила среднесрочную стратегию развития, в рамках которой были обозначены стратегические цели Компании: удвоение бизнеса до 1 триллиона рублей GMV к 2025 году; поддержание рентабельности EBITDA в диапазоне 5-7%; выплата дивидендов на уровне не менее 100% чистой прибыли с исключением доли прибыли (убытка) ассоциированных и совместных предприятий при поддержании долговой нагрузки по показателю чистый долг / EBITDA на уровне или менее 2,0.

Внедрение стандарта МСФО (IFRS) 16, вступившего в силу с 1 января 2019 года, оказало влияние на показатель EBITDA, операционную прибыль и чистую прибыль.

Отличие показателя валовой прибыли в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16 незначительно и объясняется разницей учёта автомобилей в лизинге. Таким образом валовая прибыль по стандарту МСФО (IFRS) 16 достигла 97 335 млн руб. по сравнению с 97 275 млн руб. валовой прибыли по МСФО (IFRS) 17 в 2020 году. Валовая маржа составила 23,3% в 2020 году в соответствии с обоими стандартами.

Показатель EBITDA значительно выше в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16, так как основная часть расходов по аренде, ранее признаваемых в составе коммерческих, общехозяйственных и административных расходов, признается по МСФО (IFRS) 16 как задолженность на балансе Компании, а также в расходах на проценты по кредитам в отчёте о прибылях и убытках.

Расходы на аренду и коммунальные услуги были ниже по стандарту МСФО (IFRS) 16 на 18 150 млн руб. в 2020 году. Таким образом, скорректированная EBITDA по МСФО (IFRS) 16 выросла до 48 618 млн руб. по сравнению с 28 474 млн руб. по стандарту МСФО (IFRS) 17 в 2020 году. Скорректированная EBITDA маржа по МСФО (IFRS) 16 составила 11,6%, что на 4,8 п.п. выше по сравнению со скорректированной EBITDA маржой, равной 6,8% по МСФО (IFRS) 17 в 2020 году.

На чистую прибыль в 2020 году оказали влияние дополнительные расходы в размере 15 900 млн руб. амортизации активов в форме права пользования в соответствии со стандартом МСФО (IFRS) 16. Влияние этих дополнительных амортизационных расходов было полностью компенсировано вычетом расходов на долгосрочную аренду из состава операционных расходов, как упоминалось выше.

При этом финансовые затраты увеличились на 6 464 млн руб. по МСФО (IFRS) 16 за счёт дополнительных процентных расходов по обязательствам по аренде в 2020 году. Внедрение стандарта МСФО (IFRS) 16 также привело к снижению расходов по налогу на прибыль из-за снижения прибыли до налогообложения.

В результате скорректированная чистая прибыль по стандарту МСФО (IFRS) 16 достигла 10 287 млн руб. по сравнению с 12 212 млн руб. скорректированной чистой прибыли по МСФО (IFRS) 17 в 2020 году. Скорректированная чистая маржа по МСФО (IFRS) 16 составила 2,5% по сравнению с 2,9% по стандарту МСФО (IFRS) 17 в 2020 году.

Внедрение стандарта МСФО (IFRS) 16 не оказывает влияния на чистое изменение денежных средств в отчёте о движении денежных средств. Однако стандарт МСФО (IFRS) 16 влияет на представление отчёта о движении денежных средств, поскольку основные платежи по аренде классифицируются как финансовая деятельность, предоплата – как инвестиционная деятельность, а процентные платежи – как проценты, выплачиваемые в операционной деятельности.