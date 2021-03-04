Huawei планирует инвестировать в российских партнеров $8,5 млн

Huawei подвела итоги работы в 2020 году, а также анонсировала планы на 2021. Поскольку разработка и внедрение решений корпоративного класса подразумевает плотное взаимодействие c локальными участниками рынка, компания намерена инвестировать в развитие российских партнеров порядка $8,5 млн.

Несмотря на сложный во всех отношениях 2020 год, бизнес Huawei Enterprise продолжил свой рост. Так, количество корпоративных заказчиков возросло на 23% (до более чем 1300 компаний), а число заказов за прошедший год возросло на 13%, что позволило российскому подразделению Huawei Enterprise занять первое место по объемам продаж в компании за пределами Китая. Говоря о вкладе партнеров, стоит отметить, что их выручка от совместных с Huawei проектов за прошедший год выросла на 36%, а объем бонусных выплат партнерам увеличился на 84% – до $17 млн.

«В 2020 году компания Huawei столкнулась с экстраординарными вызовами. Однако надежная внутренняя структура, отлаженные процессы в области научно-исследовательской деятельности, разработок и производства позволили нам сохранить стабильность и на фоне общего падения продемонстрировать рост, – заявил в ходе своего выступления Сяо Хайцзюнь, генеральный директор Huawei Enterprise в регионе Евразия. – Гибкость в принятии решений и наших отношениях с партнерами позволяют достичь главного – обеспечить непрерывность наших технологических процессов и реализацию проектов. Мы видим, как пандемия ускорила цифровую трансформацию, особенно в России, где цифровизация является одним из приоритетов и поддерживается на всех уровнях. В ближайшее время мы продолжим фокусироваться на внедрении сетевых, вычислительных, облачных технологий и ИИ, активно развивать архитектуру отраслевых интеллектуальных близнецов – Intelligent Twins. При этом мы надеемся, что все большее количество наших партнеров будет заниматься разработкой приложений и принимать еще более активное участие в проектах цифровой трансформации».

Симбиоз подразумевает взаимовыгодное сотрудничество, основанное на разделении ролей: обладая огромной ресурсной и производственной базой, Huawei разрабатывает ведущие на мировом рынке технологии и решения. Партнеры же, обладающие локальной экспертизой, знаниями потребностей заказчиков и особенностей законодательства, помогают эффективно их внедрять.

Huawei традиционно уделяет большое внимание работе с локальными партнерами, постоянно развивая и совершенствуя программы обучения и мотивации. О партнерской политике Huawei в России рассказал директор по работе с партнерами Huawei Enterprise в регионе Евразия Лай Лишунь: «На сегодняшний день Huawei имеет в России более 1000 партнеров по продажам, свыше 30 партнеров по разработке совместных решений, более 90 сервисных и операционных партнеров, а количество сертифицированных специалистов превышает 10000 человек. Мы последовательно работаем над развитием партнерского канала: инвестируем в обучение партнеров, предлагаем выгодные условия и программы, а также повышаем их гибкость и прозрачность. Только за последний год было открыто 38 ИКТ Академий Huawei, а общее их количество приближается к 70. В 2020 году суммарный объем инвестиций составил $ 5 млн, а в текущем было принято решение увеличить его до $ 8,5 млн. По нашим оценкам, эти меры должны помочь партнерам Huawei увеличить продажи более чем на 30%».

Добиться положительной динамики роста даже в не самых благоприятных условиях Huawei позволяет стабильное технологическое развитие и последовательные инвестиции в НИОКР в объеме примерно 15% от годовой выручки компании. Так, только в 2020 году Huawei вложила в исследования и разработки порядка $ 20 млрд. В результате компания не только разработала собственные микропроцессоры Kunpeng и Ascend для различных сценариев использования, а также комплексы Atlas, одни из самых эффективных и универсальных в индустрии, но и представила рынку решения, построенные полностью на компонентах Huawei. Речь идет о высокопроизводительной системе хранения данных на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) Huawei OceanStor Dorado V6, линейке серверов нового поколения TaiShan, AirEngine Wi-Fi 6 на базе технологий 5G, а также решении для эффективной совместной работы IdeaHub. Все эти решения уже доступны на российском рынке, представляя собой достойную альтернативу западным технологиям.

На сегодняшний день Huawei предлагает чипы, терминальные устройства, облачные решения, технологии связи и вычислительную архитектуру собственного производства. Компания готова не только строить ни их основе решения для заказчиков, но и создавать совместные с российскими партнерами аппаратные и программные решения, организовать стратегические альянсы, инвестировать в НИОКР и образовательные инициативы, способствуя развитию российской ИКТ-индустрии и цифровой трансформации различных отраслей.

Ландшафт решений Huawei Enterprise 2021, а также новейшую разработку для создания архитектуры современных центров обработки данных в рамках Партнерской конференции представил Денис Сереченко, директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия: «Цифровизация – это деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные. Компании стремятся максимизировать ценность данных, минимизируя при этом стоимость их получения, хранения и аналитической обработки. Отвечая тренду, Huawei подстраивает свою ИТ-архитектуру под эту задачу. Используя уникальный опыт Huawei в области ИИ, облачных вычислений, 5G и Интернета вещей (IoT), мы создали первый в отрасли Ethernet-коммутатор с искусственным интеллектом. Разработка предназначена прежде всего для решения задач, в которых прирост производительности достигается сменой сетевой платформы, а не закупкой дополнительных серверов. Ее возможности смогут оценить все, кто использует виртуализацию, базы данных, технологии больших данных и машинного обучения».

Участники мероприятия также смогли посетить выставочную зону, где были представлены ключевые решения для цифровой трансформации бизнеса: линейка продуктов интеллектуальной вычислительной платформы Huawei Atlas, решение умной видеоаналитики на устройстве Huawei Atlas 500, серверы Taishan, базирующиеся на процессоре собственного производства Kunpeng 920, all-flash система хранения данных OceanStor Dorado V6 с производительностью до 20 млн IOPS, системы дистанционного коллективного взаимодействия IdeaHub, а также облачная платформа SberCloud.Advanced, созданная в партнерстве с Huawei.

В число разработок, вызвавших наибольший интерес посетителей, вошло оборудование Huawei для построения беспроводных сетей Wi-Fi шестого поколения. Решения, выпускающиеся на рынок под брендом AirEngine Wi-Fi 6, опираются на технические преимущества, которые обеспечивает технология «умных антенн 5G», а также на алгоритмы, ускоряющие работу приложений. Такие устройства, среди прочего, позволяют проводить конференции с качеством 4K HD по беспроводной сети или устранить эффект пространственной дезориентации в ходе просмотра обучающих курсов с использованием технологий VR/AR.