Исследование: из-за COVID-19 компании признали ИТ стратегическим активом и перестали на нем экономить

Nutanix раскрыла данные ECI 2020 – третьего глобального исследования использования облачных технологий, которое в этом году охватило и российские компании. 87% из них сказали, что в результате пандемии COVID-19 стали рассматривать ИТ как стратегический актив. Приоритетными задачами в этой области они назвали совершенствование ИТ-инфраструктуры и возможностей удаленной работы, непрерывность бизнеса и внедрение 5G. При этом снижение затрат на ИТ респонденты в России и в мире поставили только на 10 место в списке приоритетов.

Доля компаний, не использующих удаленные рабочие места, в России снизилась с 8% до 3%. В мире 7% компании не имеют удаленных работников, однако ожидается, что в течение двух лет их количество вырастет до 13%. В то же время респонденты в России не планируют возврата к прежнему количеству сотрудников в офисах и не ожидают изменения этого показателя.

«Массовый переход к «удаленке» стал ярким, но далеко не единственными событием, заставившим пересмотреть приоритеты развития ИТ. Например, взрывной рост онлайн-каналов обслуживания клиентов показал, как важно уметь быстро перераспределять и масштабировать ИТ-ресурсы, сохраняя непрерывность бизнеса. В столь сложной ситуации наиболее удачно себя зарекомендовали операционные модели ИТ, связанные с использованием облачных технологий», – сказал Юрий Аристархов, региональный директор Nutanix в России и СНГ.

Исследование выявило, что российский бизнес увеличил инвестиции в облачные сервисы под влиянием пандемии: 56% опрошенных больше инвестировали в публичные облака, 31% – в частные, а 40% – в гибридную модель. Целями инвестиций они назвали скорость и гибкость в удовлетворении потребностей бизнеса, а также лучший контроль над ИТ-ресурсами. Только 9% компаний не увеличили использование облачных технологий.

На горизонте пяти лет наиболее перспективной моделью использования ИТ названо гибридное облако, которое подразумевает интеграцию публичных и частных облаков и перенос приложений и данных между ними. К 2025 г. 30% российских компаний прогнозируют переход к нему. Вторым по популярности вариантом с долей в 22% останется одновременное использование нескольких разрозненных сред: локальных ЦОДов, публичных и/или частных облаков. Еще 20% планируют использовать сразу несколько общедоступных облачных платформ.

Отвечая на вопрос о планах использовании гиперконвергентной инфраструктуры (HCI) для построения частного или гибридного облака, 34% в России сказали, что внедряют или уже используют ее. Еще 42% планируют начать использование в течение двух лет. Эти цифры соотносятся с данными глобального опроса: 72% заявили, что используют или планируют использовать инфраструктуру нового поколения HCI.

«Данные ECI 2020 показывают, что переход к гибридному облаку, объединяющему локальную инфраструктуру и внешние сервисы, является стратегической целью. «Идеальной» моделью ИТ его назвали 86% компаний по всему миру. В то же время перед ними стоят такие насущные задачи, вызванные пандемией, как улучшение ИТ-инфраструктуры и поддержка удаленной работы. В результате популярность HCI-решений как основы для создания частного или гибридного облака быстро растет: более 70% компании планируют использовать их уже в ближайшие два года», – отметил Юрий Аристархов.

Опрос Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI) третий год подряд проводится независимой исследовательской компанией Vanson Bourne. В 2020 г. он охватил 3,4 тыс. руководителей и ИТ-специалистов из организаций различных отраслей и размеров на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке, Африке и Европе, включая Россию. ECI раскрывает их ИТ приоритеты и облачные инициативы. В последний опрос также были включены вопросы о влиянии пандемии COVID-19 и изменениях ИТ-стратегии вследствие нее.