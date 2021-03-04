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Mamba инвестирует $1,3 млн в феминистское приложение Swant в Испании

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Российский сервис знакомств Mamba объявил о запуске нового дейтинг-приложения в Испании. Продукт называется Swant и основан на актуальных нормах общения: на декларации социальной идентичности и концепции согласия, которая является важной составляющей феминизма.

В 2021 г. на продвижение в Испании руководство компании планирует потратить от $850 до $1,3 млн. Маркетинговый бюджет будет зависеть, в том числе и от коронавирусной повестки в мире.

Стартовав из Испании и достигнув определенных показателей, менеджмент компании предполагает масштабировать Swant на весь испаноязычный мир, который насчитывает более 600 млн человек, и где подобного продукта еще не представлено.

Поиск пары в приложении Swant осуществляется с помощью свайпов. Также здесь есть два листа – want и wait. В want-лист девушек попадают мужчины, которых они лайкнули. После этого мужчина может написать девушке сообщение. В wait-листе находятся мужчины, которые поставили лайк, но еще не получили согласия на переписку. Девушка может перевести их в свой want-лист и начать общение, либо отказать.

В Swant будет реализована freemium бизнес-модель, и в будущем там появятся расширенные платные функции. Они называются Superswant (SW) и сейчас пока бесплатны и доступны в количестве пяти SW в сутки. Девушкам Superswant будет давать право firstmessage (написать первой без взаимной симпатии), а для мужчин Superswant будет возможностью выделить свою анкету в женском wait-листе.

«В первый год в наши планы входит набрать критическую массу пользователей в крупных испанских городах, таких как Мадрид и Барселона, и выйти на DAU порядка 50 тыс. уникальных пользователей. По итогам кампании можно будет говорить о дальнейшем масштабировании на другие испаноязычные страны. А вот для России этот продукт пока преждевременен, так как наша страна довольно патриархальна. Согласно статистике «Мамбы», только 15% женщин начинают общение первыми, поэтому механика firstmessage для женщин в России пока не актуальна. А вот концепция согласия и перевод мужчины из wait-листа в want-лист вполне может прижиться, так как это еще одна функция, которая делает знакомство более комфортным для женщины, – сказал генеральный директор Mamba Андрей Бронецкий.

Развитием и концепцией нового продукта будет заниматься CEO приложения Swant Глория Диез (Gloria Diez), которая десять лет является сотрудницей компании «Мамба», а до этого стояла у истоков создания приложения Badoo и занималась его продвижением на позиции менеджера по глобальному маркетингу.

«В приложении Swant реализована модель знакомства, которая максимально оберегает женщину на этапе подбора пары и в начале общения. Женщина сама решает, кто ей подходит и кому она даёт согласие написать ей. Концепция Swant строится на равенстве и уважении. Это особенно важно в условиях меняющегося мира. Такой способ онлайн-знакомств актуален не только из-за пересмотра социальных норм и новых социальных правил, но и из-за того, что пандемия и социальное дистанцирование повысили уровень агрессии в мире и сделали женщин более уязвимыми. Приложение Swant призвано сделать поиск пары максимально комфортным и безопасным», – сказала CEO Swant Глория Диез.

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