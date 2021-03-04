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«Северсталь» автоматизировала процесс адаптации работников производства с помощью мобильного приложения

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«Северсталь», российская сталелитейная и горнодобывающая компания, цифровизирует процесс онбординга (ускоренной адаптации) сотрудников на производстве с помощью модуля «Talenttech.Адаптация». Компания планирует снизить нагрузку на HR-менеджеров и затраты на подбор, повысить удовлетворенность сотрудников и качество выполнения задач на период адаптации, а также уменьшить текучесть персонала. В 2021 г. компания планирует масштабирование решения на 10 подразделений, более 1,5 тыс. сотрудников пройдут адаптацию с помощью приложения.

По итогам внедрения технологии процесс ознакомления для сотрудника стал более удобным и интересным благодаря гибкому интерфейсу и соревновательному формату.

Снизилась нагрузка на HR-менеджеров: теперь ознакомление сотрудника с регламентами, правилами компании и подробная навигация проводятся внутри приложения.

Налажен процесс сбора обратной связи: в конце первого рабочего дня, после встреч с руководителем и наставником на промежуточных точках, сотрудник заполняет анкету по итогам адаптации.

Приложение позволяет линейному руководителю в режиме реального времени видеть статус выполнения задач новым сотрудником.

«Приложение для адаптации – современный инструмент повышения качества процесса, который гибко интегрируется в существующую в «Северстали» систему работы с новичками. Сотрудники, которые уже работают с приложением, отмечают простоту и удобство использования, даже называют его «цифровым помощником», – отметил Евгений Ескин, директор по персоналу дивизиона «Северсталь Российская сталь».

«Система адаптации – это единое окно получения информации о компании, что позволяет новичку «не заблудиться» в регламентах. Для производственного персонала это наиболее острая проблема, так как у многих нет персонального компьютера и\или доступа к корпоративному порталу, поэтому они могут не получить весь объем информации в процессе адаптации. С помощью легкого в использовании геймифицированного приложения мы создаем понятный путь онбординга для сотрудника еще до его первого рабочего дня, собираем обратную связь на каждом этапе, а также даем возможность обменяться быстрой обратной связью с руководителем и HR-менеджером, в том числе на встречах 1:1», – сказала Ксения Суханова, руководитель модуля «Talenttech.Адаптация».

Эксперты «Северстали» отмечают, что компании было важно сделать процесс адаптации максимально простым и удобным для всех сотрудников. В Talenttech разработали и кастомизировали текстовый и медиаконтент, затем разместили его в личном кабинете внутри приложения. Во время работы с приложением сотрудник отвечает на вопросы, которые помогают понять – хорошо ли он усвоил материал, нужна ли ему помощь. Также провайдер настроил регулярный сбор обратной связи по процессу, по прохождению тестирований и изучению внутренних систем компании (личный кабинет, прохождение обучающих дистанционных курсов).

Сотрудник проходит следующие этапы внутри приложения: уровень 1 – знакомство с приложением; уровень 2 – информация о компании, подразделении, миссии, ценностях; уровень 3 – пребординг: информация о трудоустройстве: документы, инструктаж, пропуск); уровень 4 – первый день (нормативы, СИЗы, маршруты следования, задачи на первые три дня); уровень 5 – первая неделя (расположение оборудования, рабочего пространства, план адаптации); уровень 6 – первый месяц (работа без рисков, задачи подразделения, структура команды, ИПР); уровень 7 – итоги (сбор обратной связи).

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