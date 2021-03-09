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«Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

В соответствии с учетной политикой группы приобретение Tele2 Россия учтено по методу объединения бизнеса под общим контролем. В соответствии с данным методом объединение бизнеса, которое возникает от передачи доли в компаниях, находящихся под контролем акционеров, контролирующих группу, учитывается, как если бы такое объединение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или, если позднее, с момента, на который был установлен общий контроль (для этой цели сравнительная информация пересматривается). Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 г. были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 Россия таким образом, как если бы приобретение Tele2 Россия было завершено 1 января 2019 г.

Кроме этого компания пересмотрела ряд показателей отчётности за 2019 год в связи с уточнениями Комитета по разъяснениям МСФО в отношении возобновляемой аренды и аренды с правом прекращения. Более подробно с изменениями можно ознакомиться в Примечании № 6 к консолидированной отчётности МСФО за 2020 год.

Выручка по сравнению с IV кварталом 2019 г. выросла на 23% до 163,0 млрд руб., при этом выручка мобильного бизнеса — на 15% год к году; выручка от цифровых сервисов — на 53% год к году. Показатель OIBDA вырос на 10% до 44,5 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 27,3% против 30,6% в IV квартале 2019 г.

Чистый убыток составил (2,1) млрд руб. против (0,8) млрд руб. в IV квартале 2019 г. Капитальные вложения без учета госпрограмм снизились на 16% до 36,2 млрд руб. (22,2% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. FCF составил 17,9 млрд руб. против 15,7 млрд руб. в IV квартале 2019 г.

Чистый долг увеличился на 9% с начала года и составил 362,2 млрд руб. или 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA». В течение IV квартала 2020 г. чистый долг снизился на 13% или с 2,2х до 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA».

Выручка по сравнению с 2019 г. увеличилась на 15% до 546,9 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 14% до 194,1 млрд руб. Рентабельность по OIBDA составила 35,5% по сравнению с 35,9% в 2019 г. Чистая прибыль выросла на 16% до 25,3 млрд руб.

Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 107,1 млрд руб. (19,6% от выручки) против 105,7 млрд руб. (22,2% от выручки) за 2019 г. FCF составил 22,7 млрд руб. против 30,3 млрд руб. за 2019 г. Чистый долг увеличился на 9% с начала года и составил 362,2 млрд руб. или 1,9х показателя «чистый долг/OIBDA».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сказал: «2020 год показал, что наша компания справилась с глобальными вызовами. Несмотря на постоянно меняющиеся условия, мы смогли быстро перестроиться: удержали лидерскую позицию компании на рынке и достигли отличных финансовых результатов. Выручка группы выросла на 15%, операционная прибыль до амортизации — на 14%, чистая прибыль — на 16%. Благодаря сделке по консолидации 100% Tele2 Россия “Ростелеком” стал крупнейшим интегрированным цифровым провайдером в стране с доходами, которые превысили полтриллиона рублей и широким спектром современных сервисов. Компания продолжит развивать цифровые направления в рамках обновленной стратегии, которую мы планируем представить рынку в апреле. Наша главная стратегическая задача — находить новые точки роста и создавать необходимые условия для расширения быстрорастущих бизнесов в портфеле “Ростелекома”. В самом конце 2020 года мы закрыли знаковую сделку по привлечению Банка ВТБ в качестве стратегического партнера по развитию дата-центров и облачных сервисов. Мы договорились о совместном развитии перспективного направления и привлекли необходимые для этого финансовые ресурсы. Важно, что сделка продемонстрировала высокую рыночную оценку нашего облачного кластера, которая ранее была “размыта” в общих показателях группы. В нашем портфеле еще много цифровых бизнесов, имеющих мощный потенциал развития. Мы рассчитываем, что будущее IPO облачного сегмента, как и возможные привлечения инвесторов в другие перспективные цифровые кластеры, позволят им показать реальную рыночную стоимость, которую имеют аналогичные растущие цифровые компании. В итоге это должно привести к более справедливой оценке инвесторами акций самого “Ростелекома”».

Первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко отметил: «Сильные финансовые результаты 2020 года стали возможны благодаря успешной цифровой трансформации. “Ростелеком” последовательно расширяет спектр передовых цифровых услуг и направлений, что вывело компанию на траекторию устойчивого двухзначного роста, на порядок опережающего показатели других игроков на рынке. Мы инвестировали в расширение облачного сегмента и направления кибербезопасности, развивали цифровые регионы, электронное правительство, системы умного видеонаблюдения и аналитики, смарт-сервисы для домохозяйств и бизнеса. И сейчас видим результаты этих усилий: цифровой сегмент растет впечатляющими темпами, обеспечивая компании десятки миллиардов рублей выручки, а такие направления как кибербезопасность ежегодно кратно увеличиваются в размерах. Мы понимаем, что останавливаться на достигнутом, значит, скоро потерять лидерство, поэтому постоянно ищем новые пути развития. Приобретения разработчиков проприетарных софтверных продуктов в области ЖКХ (компании “Форкам” и “Фастек”), ведущего разработчика в сфере цифровизации обращения с отходами и экологии, партнерство с “Доктис” по созданию телемедицинских сервисов, совместное предприятие с YADRO по расширению линейки PaaS-решений и ряд других — все это просчитанные последовательные шаги по созданию источников роста в тех сферах, которые будут показывать взрывную динамику, в том числе за счет более широкого и глубокого использования цифровых решений. Феноменальные успехи продолжает показывать Tele2 Россия — единственный игрок с двухзначными темпами роста на уже зрелом рынке и самый быстрорастущий мобильный оператор в мире. Успешная трансформация “Ростелекома” в цифрового гиганта позволяет нам формировать амбициозные стратегические планы на следующие годы, включая дальнейший рост выше рынка инновационных сегментов бизнеса».

Старший вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин сказал: «Компания продемонстрировала уверенный рост основных финансовых показателей и перевыполнила прогноз намеченных на 2020 год целей. Несмотря на сохранение неопределенности в отношении дальнейшей динамики макроэкономических показателей, итоги работы в 2020 году позволяют нам рассчитывать на продолжение роста бизнеса в 2021 году. Менеджмент компании ожидает увеличения консолидированной выручки и OIBDA не менее чем на 5%; СAPEX запланирован в пределах 110 – 115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм)».

Количество интернет-абонентов в сегменте домохозяйств в IV квартале 2020 г. выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 12,4 млн. Показатель ARPU составил 395 руб.

Количество абонентов доступа в интернет и VPN в сегменте корпоративных пользователей выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,1 млн организаций. Показатель ARPU составил 3 372 руб. Количество абонентов платного ТВ выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 10,8 млн со средним ARPU 250 руб. по частным пользователям; из них количество абонентов IPTV выросло на 8% до 6,1 млн подписчиков, показатель ARPU для частных пользователей составил 302 руб.

Количество абонентов сотовой связи за 2020 г. увеличилось до 46,6 млн; количество активных пользователей мобильного интернета в IV квартале 2020 г. выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г., при этом рост интернет-трафика в мобильных сетях достиг 38%; показатель оттока сотовых абонентов снизился до 8,1%. Количество абонентов местной телефонной связи уменьшилось на 10% до 14,0 млн.

«Ростелеком» продолжил расширять и совершенствовать продуктовое предложение: запущена линейка тарифов для удаленной работы «Технологии PRO», которая предполагает ряд дополнительных сервисов для подписчиков услуги широкополосного доступа в интернет (поддержка персонального менеджера, антивирус, ресурсы в облачном хранилище «Яндекс.Диск» и другие); разработан новый продукт по дистанционному контролю за температурой сотрудников на основе тепловизоров, включающий оборудование, программное обеспечение и возможности интеграции с необходимыми корпоративными системами заказчика. Сервисом уже воспользовался ряд компаний, таких как «АЛРОСА», «ЛУКОЙЛ» и другие; выведено на рынок инновационное решение для мониторинга оборота твердых бытовых отходов, которое позволяет с помощью камер видеонаблюдения и технологий искусственного интеллекта анализировать состояние площадок сбора мусора, проверять соответствие графику вывоза, выявлять отклонения от стандартов; запущена новая платформа «Wi-Fi 2.0» для корпоративных клиентов с расширенными возможностями в части статистических и аналитических инструментов анализа поведения пользователей в публичной Wi-Fi-сети; в рамках тарифного плана «Игровой» доступна новая игра Lost Ark, опции MY.GAMES с повышенными игровыми бонусами, начались продажи роутера «Игровой RT-X» с максимальной скоростью передачи данных и функцией приоритизации игрового трафика; расширена география облачного гейминга; в рамках цифровой платформы впечатлений Wink: запущены новые пакеты телеканалов: «Трансформер», «Максимум», «Премиум» и подписка на видео «Суперхиты»; стали доступны специальные условия на услугу «Смотрим вместе», которая позволяет делиться с друзьями фильмами и сериалами, организовывать одновременный просмотр на разных устройствах и в разных уголках страны; подписаться на видеосервис и оплатить услуги теперь можно со счета Tele2; для клиентов Tele2 запущен кинотариф «Везде онлайн», при подключении которого пользователи получают доступ к специальной подписке видеосервиса Wink.

За 2020 год число устройств, с которых клиенты потребляли контент цифрового видеосервиса Wink, выросло более чем в четыре раза и достигло 8 млн., дополнены возможности сервиса «Ростелеком. Ключ»: добавлен новый продукт «Умная СКУД» (система контроля и управления доступом), который позволяет открывать дверь и создавать ключи для прохода через калитки, на чердаки, в подвалы, колясочные; в мобильном приложении стали доступны показания умных приборов учета и аварийные коды, позволяющие открыть дверь в случае проблем со связью домофона или платформы; появилась опция оформления заявки на подключение домашнего видеонаблюдения; в рамках развития конвергентного предложения: стартовали продажи тарифных планов «Премиум история», «Технологии выгоды PRO» и новой линейки тарифов «Интернет для устройств»; мобильным абонентам стала доступна подписка на облачные игры (в партнерстве с GFN.RU); в рамках развития услуг «Умный дом» и домашнее видеонаблюдение: запущен новый сервис «Умные приборы учета», который позволяет получать и отображать информацию по общедомовым и индивидуальным приборам учета; добавлена поддержка функции автоматического определения, захвата и автослежения за движущимися объектами в кадре камеры. Использовать функцию можно с любой поворотной камерой «Ростелекома». Для камер с динамиком реализована функция «сирена».

«Ростелеком» в 2020 г. продолжил расширять цифровой сегмент: в рамках развития сервисов кибербезопасности: доходы направления кибербезопасности выросли более чем в два раза; выведены на рынок: новый сервис по автоматизации реагирования на инциденты (IPR); новый сервис Red Teaming, который имитирует кибератаки на инфраструктуру заказчика с последующим анализом эффективности используемых процессов и технологий защиты. Такой формат позволяет заказчику проверить на практике и повысить уровень готовности к отражению сложных целенаправленных атак; новая версия продукта для защиты от утечек и контроля коммуникаций сотрудников Solar Dozor; обновленные сервисы по защите клиентов от DDoS-атак, анализатор защищенности исходного кода Solar appScreener, IGA-платформа Solar inRights, шлюз веб-безопасности Solar webProxy; в пяти новых странах стартовали продажи Solar appScreener; заключен крупнейший на рынке информационной безопасности международный контракт на поставку решения Solar appScreener «Сингапурским авиалиниям»; в рамках развития облачных сервисов и услуг дата-центров для корпоративных клиентов: доходы сегмента ЦОД выросли более чем в два раза; доходы сервиса «Виртуальная АТС» выросли на 54%; доходы от услуги «Виртуальный ЦОД» выросли на 129%; запущен сегмент виртуального ЦОД на базе российской облачной платформы «Тионикс»; запущены дата-центры в Москве (три зала: на 100 стоек, 600 стоек и 200 стоек), в Санкт-Петербурге на 800 стоек и Новосибирске на 300 стоек; на Сахалине открыт самый восточный дата-центр России на 25 стоек с возможностью расширения до 180 стойко-мест; рост доходов от ШПД по оптике в розничном сегменте составил 9,5%; доходы от сервиса «Антивирус» выросли на 15%; в части реализации крупных проектов и контрактов: «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования, а также видеонаблюдение и онлайн-трансляцию основного и дополнительного периодов проведения Единого государственного экзамена.

«Ростелеком» подписал контракт на создание единой телекоммуникационной сети и организует сети Wi-Fi более чем в 1500 отделениях ВТБ; «Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi-сети в 400 отделениях Газпромбанка; «Ростелеком» подписал контракт с Минцифры России на подключение объектов ЦИК России к единой телекоммуникационной сети и предоставление сервисов информационной безопасности; «Ростелеком» завершил подготовку цифровой инфраструктуры для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, полностью выполнив государственные контракты с Росстатом.

В части развития операторского направления бизнеса: доходы «Ростелекома» по проекту О2О выросли на 30% в 2020 г.; при этом зафиксирован рост протяжённости обслуживаемых ВОЛС на 26 тыс. км, а количества базовых станций на почти на 10 тыс.; зафиксирован рост маржинальности сегмента на 14 п.п.; введен новый маршрут мощностью 350 Гбит/с Европа — Азия через Казахстан; дочерняя компания «Ростелекома» — мобильный оператор Tele2 продолжает динамично развивать бизнес: покрытие в регионах присутствия сетями 4G достигло 96% населения, сетями 3G — 93%, 2G — 97%; совместно с Ericsson Tele2 Россия организовала международный 5G-роуминг в Швейцарии; на форуме ЦИПР Tele2, «Ростелеком» и Ericsson показали возможности 5G для цифровых сервисов защиты здоровья; оператор запустил портал о здоровом образе жизни; представлен кинотариф для любителей фильмов и сериалов «Везде онлайн» с доступом к видеосервису Wink, а также тариф «Игровой» с бонусами для геймеров; создано особое цифровое пространство для клиентов любых операторов мобильной связи на период карантина — «Дом по другим правилам»; количество абонентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 2,8 млн (за исключением абонентов MVNO Ростелекома).

Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в рамках экологического проекта «Переплавка»; Tele2 завоевала шесть наград на одном из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций в России «Серебряный Меркурий», а также восемь наград престижной международной премии Effie Awards Russia; оператор отметил пятилетие с момента запуска в Московском регионе: за это время число базовых станций 4G в столице увеличилось в 23 раза, а темпы строительства в 1,5 раза превысили показатели 2015 г.

Tele2 подтвердила статус лучшей компании по оценке уровня удовлетворенности клиентов (NPS составил 40% со значительным отрывом от ближайшего конкурента), а также самого быстрорастущего зрелого оператора в мире. «Ростелеком» консолидировал 100% долей Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране интегрированного провайдера цифровых сервисов; «Ростелеком» закрыл сделку по приобретению компании «ДатаЛайн» — второго после группы «Ростелеком» игрока на рынке ЦОД; «Ростелеком» привлек стратегического партнера для развития бизнеса ЦОД и облачных сервисов: Банк ВТБ вложил в капитал общества 35 млрд рублей и стал владельцем 44,8% долей «РТК-ЦОД»; «Ростелеком» приобретает телекоммуникационный бизнес «ЛУКОЙЛа»; «Ростелеком» приобретает федерального оператора медиауслуг «Синтерра Медиа»; «Ростелеком» приобрел ведущего интернет-провайдера Екатеринбурга и Свердловской области; «Ростелеком» заключил соглашения о приобретении 51% долей ООО «Фастек» и 51% долей ООО «Форкам» — двух поставщиков программных решений в сфере цифровизации ЖКХ; «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с ведущим системным интегратором на рынке сервисов информационной безопасности АО «Элвис-Плюс»; «Ростелеком» вошел в капитал разработчика решений электронной подписи Sign.Me, чтобы дополнить экосистему цифровых продуктов компании; «Ростелеком» стал соинвестором портфеля стартапов ФРИИ.



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