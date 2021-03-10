Как нивелировать правовые риски в электронной коммерции? Возможности роста и новые вызовы

Деловое издание «Ведомости» и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» приглашают принять участие в онлайн-дискуссии «Как нивелировать правовые риски в электронной коммерции? Возможности роста и новые вызовы».

Дата и время проведения: 7 апреля 2021, 10:00-11:30 (онлайн).

Регистрация: https://clck.ru/T8q6U

В последнее время рост электронной коммерции показал абсолютный максимум: российские онлайн-гиганты расширяют бизнес, выходят на IPO, завоевывают новые сегменты. Однако бурный рост сталкивается с серьезными препятствиями извне: повышенное внимание со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов, нестабильность экономики, влияние санкций, инфляция, высокий уровень процентной ставки по кредитам, возможность банковских кризисов.

Какие правовые инструменты помогут устойчивому развитию онлайн-коммерции? Какие риски наиболее высоки и как их нивелировать? Как снизить издержки трансграничной торговли? Эти и другие вопросы обсудим в онлайн-эфире «Ведомостей».

В фокусе обсуждения:

Нарушения закона о персональных данных: штрафы с оборота как перспектива. Анализ рисков от участников рабочей группы Роскомнадзора

Таможенные аспекты при построении логистической цепочки: можно ли снизить правовые издержки?

Регуляторные риски и судебные стратегии: практические советы для разрешения конфликтов в сфере e-commerce

5 антимонопольный пакет как ответ на изменения в экономике: неизбежная реальность. Комментарии разработчиков в отношении рисков и возможностей для игроков онлайн-торговли

Особенности налогообложения электронной коммерции

Модератор - Валерий Еременко, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики.

Среди спикеров:

Валерий Еременко, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики

Сергей Калинин , партнер, руководитель налоговой практики

, партнер, руководитель налоговой практики Елена Агаева , советник, участник рабочей группы по направлению «Персональные данные» при Роскомнадзоре

, советник, участник рабочей группы по направлению «Персональные данные» при Роскомнадзоре Алексей Карчёмов , советник, практика международного торгового и таможенного права

, советник, практика международного торгового и таможенного права Денис Гаврилов, советник, практика антимонопольного права, член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов

Сайт мероприятия: https://events.vedomosti.ru/events/spb_pravovyespory_ecommerce

Контакты: