Как нивелировать правовые риски в электронной коммерции? Возможности роста и новые вызовы
Деловое издание «Ведомости» и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» приглашают принять участие в онлайн-дискуссии «Как нивелировать правовые риски в электронной коммерции? Возможности роста и новые вызовы».
Дата и время проведения: 7 апреля 2021, 10:00-11:30 (онлайн).
Регистрация: https://clck.ru/T8q6U
В последнее время рост электронной коммерции показал абсолютный максимум: российские онлайн-гиганты расширяют бизнес, выходят на IPO, завоевывают новые сегменты. Однако бурный рост сталкивается с серьезными препятствиями извне: повышенное внимание со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов, нестабильность экономики, влияние санкций, инфляция, высокий уровень процентной ставки по кредитам, возможность банковских кризисов.
Какие правовые инструменты помогут устойчивому развитию онлайн-коммерции? Какие риски наиболее высоки и как их нивелировать? Как снизить издержки трансграничной торговли? Эти и другие вопросы обсудим в онлайн-эфире «Ведомостей».
В фокусе обсуждения:
- Нарушения закона о персональных данных: штрафы с оборота как перспектива. Анализ рисков от участников рабочей группы Роскомнадзора
- Таможенные аспекты при построении логистической цепочки: можно ли снизить правовые издержки?
- Регуляторные риски и судебные стратегии: практические советы для разрешения конфликтов в сфере e-commerce
- 5 антимонопольный пакет как ответ на изменения в экономике: неизбежная реальность. Комментарии разработчиков в отношении рисков и возможностей для игроков онлайн-торговли
- Особенности налогообложения электронной коммерции
Модератор - Валерий Еременко, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики.
Среди спикеров:
- Валерий Еременко, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики
- Сергей Калинин, партнер, руководитель налоговой практики
- Елена Агаева, советник, участник рабочей группы по направлению «Персональные данные» при Роскомнадзоре
- Алексей Карчёмов, советник, практика международного торгового и таможенного права
- Денис Гаврилов, советник, практика антимонопольного права, член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов
Сайт мероприятия: https://events.vedomosti.ru/events/spb_pravovyespory_ecommerce
Контакты:
- Полина Самуйлова, руководитель проекта, +7 (981) 847-37-39, samuilova@spb.vedomosti.ru
- Татьяна Алексеева, менеджер по работе с профильными союзами, ассоциациями и СМИ, alekseeva@spb.vedomosti.ru
- Лариса Галушко, по вопросам спонсорства, galushko@spb.vedomosti.ru