Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

На сайте «Московского инновационного кластера» (МИК) запущен новый сервис, позволяющий рассчитать размер государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании. Он работает по принципу калькулятора на сайтах банков.

«Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера», – отметила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Как отметила вице-мэр, речь, в частности, идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств.

До этого представители бизнеса сами оценивали размер потенциальной поддержки, исходя из затрат. Новый инструмент поможет избежать ошибок при подсчете и узнать точную доступную им сумму.

«Участники «Московского инновационного кластера» благодаря новому сервису могут просчитать субсидии на разработку продуктов, приобретение оборудования, лизинг и коммунальные платежи», – сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Сейчас на платформе «Московского инновационного кластера» действует 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. На ряд городских мер предприниматели могут подать заявки в онлайн-формате.

«Количество актуальных сервисов на платформе i.moscow, которые позволяют инновационным компаниям максимально комфортно взаимодействовать с городом, участвовать в программах развития, решать бизнес-задачи, постоянно растет. Также ведутся работы по совершенствованию интерфейса и расширению возможностей личного кабинета. Все это позволяет платформе Московского инновационного кластера быть одним из ключевых инструментов инфраструктуры мер поддержки бизнеса от города, которая напрямую влияет на формирование благоприятной среды для развития предпринимательства в Москве», – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.