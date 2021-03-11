Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных

Адвокаты совладельцев Merlion заявили о незаконности решения Московского городского суда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных.

10 марта Московским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина на постановление Пресненского районного суда Москвы о продлении срока их содержания в СИЗО до 23 апреля 2021 г. Суд не принял во внимание доводы защиты об отсутствии оснований для содержания их под стражей и доказательств их причастности к инкриминируемому им преступлению и оставил в силе решение суда первой инстанции несмотря на то, что позицию защиты о незаконности содержания их под стражей в судебном заседании поддержал и руководитель следственной группы Владимир Меньшов.

По мнению защиты, в ходе расследования, которое продолжается больше года, не установлено само событие преступления, в совершении которого обвиняются совладельцы компании Merlion и Борис Левин. Достоверных доказательств, подтверждающих версию потерпевшего о совершении в отношении него покушения на убийство, в деле нет, но имеются многочисленные сведения, указывающие на наличие в действиях самого потерпевшего и его соучастников признаков ряда уголовных преступлений, совершенных ими по предварительному сговору в отношении обвиняемых, отмечают защитники. Исполнителям за их криминальные услуги было обещано $50 млн. По словам защиты, в настоящее время в материалах дела имеются доказательства, указывающие на то, что потерпевший Симоненко инсценировал попытку поджога гостевого дома на его дачном участке, чтобы создать искусственные доказательства для обвинения Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина в покушении на его убийство и в дальнейшем путем ложных доносов в правоохранительные органы и клеветы в средствах массовой информации с помощью криминального опыта и связей Олега Покровского, уже содержащегося под стражей, добиться незаконного привлечения к уголовной ответственности с целью последующего рейдерского захвата их бизнеса.

Учитывая эти обстоятельства Алексеем Абрамовым, Владиславом Мангутовым, Олегом Карчевым и Борисом Левиным подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Вячеслава Симоненко и группы лиц за покушение на рейдерский захват компании Merlion, а также по части 5 стать 128.1 УК РФ за клевету в СМИ, сопряженную с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления, по части 3 статьи 298 УК РФ за клевету в отношении суда, прокурора и следователя, сопряженную с обвинением этих лиц в совершении особо тяжкого преступления, по части 3 статьи 306 УК РФ за заведомо ложные доносы с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления и по части 2 статьи 307 УК РФ за заведомо ложные показания с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления.