Спецпроекты

Адвокаты совладельцев Merlion считают незаконным решение Мосгорсуда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных

Бизнес Законодательство Кадры

Адвокаты совладельцев Merlion заявили о незаконности решения Московского городского суда о согласии с продлением срока содержания под стражей их подзащитных.

10 марта Московским городским судом была рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Алексея Абрамова, Владислава Мангутова и Бориса Левина на постановление Пресненского районного суда Москвы о продлении срока их содержания в СИЗО до 23 апреля 2021 г. Суд не принял во внимание доводы защиты об отсутствии оснований для содержания их под стражей и доказательств их причастности к инкриминируемому им преступлению и оставил в силе решение суда первой инстанции несмотря на то, что позицию защиты о незаконности содержания их под стражей в судебном заседании поддержал и руководитель следственной группы Владимир Меньшов.

По мнению защиты, в ходе расследования, которое продолжается больше года, не установлено само событие преступления, в совершении которого обвиняются совладельцы компании Merlion и Борис Левин. Достоверных доказательств, подтверждающих версию потерпевшего о совершении в отношении него покушения на убийство, в деле нет, но имеются многочисленные сведения, указывающие на наличие в действиях самого потерпевшего и его соучастников признаков ряда уголовных преступлений, совершенных ими по предварительному сговору в отношении обвиняемых, отмечают защитники. Исполнителям за их криминальные услуги было обещано $50 млн. По словам защиты, в настоящее время в материалах дела имеются доказательства, указывающие на то, что потерпевший Симоненко инсценировал попытку поджога гостевого дома на его дачном участке, чтобы создать искусственные доказательства для обвинения Абрамова, Карчева, Мангутова и Левина в покушении на его убийство и в дальнейшем путем ложных доносов в правоохранительные органы и клеветы в средствах массовой информации с помощью криминального опыта и связей Олега Покровского, уже содержащегося под стражей, добиться незаконного привлечения к уголовной ответственности с целью последующего рейдерского захвата их бизнеса.

Учитывая эти обстоятельства Алексеем Абрамовым, Владиславом Мангутовым, Олегом Карчевым и Борисом Левиным подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Вячеслава Симоненко и группы лиц за покушение на рейдерский захват компании Merlion, а также по части 5 стать 128.1 УК РФ за клевету в СМИ, сопряженную с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления, по части 3 статьи 298 УК РФ за клевету в отношении суда, прокурора и следователя, сопряженную с обвинением этих лиц в совершении особо тяжкого преступления, по части 3 статьи 306 УК РФ за заведомо ложные доносы с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления и по части 2 статьи 307 УК РФ за заведомо ложные показания с обвинением лиц в совершении особо тяжкого преступления.



Другие материалы рубрики

РЖД переводит тысячи ПК на Astra Linux. Цена проекта засекречена

Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс»

Youtube обложит российских видеоблогеров налогами в пользу США

Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Техноблог

Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим?

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера