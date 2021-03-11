«Лаборатория Касперского» стала спонсором Aprilia Racing и партнером Piaggio Group

«Лаборатория Касперского» стала спонсором бренда мотогонок Aprilia Racing. Логотип компании будет размещен на мотоциклах Aprilia до конца сезона-2021, начиная с первой гонки в Катаре, которая пройдет 28 марта. Это спонсорство — часть партнерской программы «Лаборатории Касперского» с владельцем Aprilia Racing — Piaggio Group, крупнейшей в Европе компанией-производителем скутеров и мотоциклов.

«Лаборатория Касперского» не первый год оказывает поддержку различным гоночным сериям и талантливым пилотам, среди которых Джанкарло Физикелла, Антонио Джовинацци и Амна Аль Кубаиси — первая арабская женщина-пилот в гонках «Формулы-4». С 2010 г. «Лаборатория Касперского» является официальным спонсором команды Scuderia Ferrari в гонках «Формулы-1». С 2012 г. логотип «Лаборатории Касперского» размещен на кузове болида, экипировке пилотов и униформе команды Ferrari.

«”Лаборатория Касперского” способствует технологическому прогрессу и развитию автоспорта. Мы с Aprilia и Piaggio Group работаем в разных сферах, но разделяем одни и те же ценности: стремимся постоянно совершенствоваться, создавать инновации и быть лучшими в том, что мы делаем. Я уверен, что наше партнерство принесет пользу всей авто- и мотоиндустрии», — отметил Александр Моисеев, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

Aprilia Racing — это самое передовое технологическое подразделение Piaggio Group. Производитель из итальянского города Ноале завоевал 54 мировых титула, из них 28 в составе Piaggio Group, к которой компания присоединилась в 2005 г. С момента своего основания Aprilia Racing cтала колыбелью для новых талантов мотоспорта.

«Наш новый партнер хорошо известен в автоспорте, и мы уверены, что гонка MotoGP станет для “Лаборатории Касперского” отличным поводом вновь проявить себя в этой сфере. Мы объединяем усилия, чтобы поддержать талантливых гонщиков и отдать дань истинному духу гонок — наши компании демонстрируют это на протяжении истории своего существования», – сказал Массимо Ривола, генеральный директор Aprilia Racing.

Данное спонсорство — часть партнерского соглашения «Лаборатории Касперского» с Piaggio Group. Оно позволит одному из мировых лидеров мотопроизводства обращаться к опыту и знаниям одного из лидеров в сфере кибербезопасности, а также безопасно использовать все лучшее, что могут дать технологии. «Лаборатория Касперского» зарекомендовала себя в автомобильной индустрии. Более 10 лет компания сотрудничает с известными автопроизводителями, а также компаниями, которые разрабатывают «умные» компоненты для автомобилей.