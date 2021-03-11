TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г.

TCS Group Holding PLC («Тинькофф»), объявила консолидированные финансовые результаты по МСФО за три месяца и двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 г.

Председатель правления группы «Тинькофф» Оливер Хьюз отметил: «Несмотря на все сложности пандемийного года, в 2020 г. мы снова поставили рекорд по чистой прибыли: она превысила наш годовой прогноз и составила 44,2 млрд руб. Тинькофф быстро адаптировался к изменениям потребительских предпочтений, что способствовало дальнейшему росту как кредитного, так и всех остальных направлений бизнеса. Нам удалось сохранить высокие темпы роста: общее число клиентов за год выросло с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Благодаря этому Тинькофф укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе. Это вселяет в нас уверенность, что в течение следующих трех лет наша клиентская база вырастет до свыше 20 млн человек. Мы продолжаем укреплять наши долгосрочные отношения с каждым клиентом. Несмотря на высокие темпы прироста клиентской базы, среднее число продуктов на одного пользователя увеличилось с 1,3 в конце 2019 г. до 1,4 в конце 2020 г. Направления деятельности, не связанные с кредитованием, — текущие счета на базе дебетовой карты Tinkoff Black, брокерская платформа Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Бизнес и Тинькофф Эквайринг — достигли новых высот, чему способствовала популярность нашей экосистемы финансовых и нефинансовых (lifestyle) услуг у клиентов. По сравнению с предыдущим годом выручка этих направлений выросла на 47% и составила 73,0 млрд руб. (или 37% от выручки в целом по Группе), а прибыль до налогообложения составила 20,6 млрд руб. (или 37% от выручки в целом по Группе), увеличившись в 2,5 раза. Мы расширили формат представления финансовой информации по ключевым бизнес-сегментам, и теперь информацию по каждому из них можно увидеть во всех деталях. В 2020 г. выручка Tinkoff Black выросла на 41% по сравнению с предыдущим годом и составила 21,2 млрд руб. Это направление фактически стало крупнейшим каналом привлечения клиентов и основным источником нашего роста. Только за 2020 г. общее число держателей карт Tinkoff Black увеличилось на 2,9 млн человек — с 4,7 млн до 7,5 млн, при этом темпы только ускоряются. Таких клиентов отличает высокий уровень цифровых компетенций и вовлеченности, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост популярности нашей экосистемы. Тинькофф Инвестиции преодолели еще один важный рубеж и вышли на новую орбиту: общее число клиентов брокерской платформы к концу 2020 г. превысило 1,25 млн человек, а выручка увеличилась более чем в восемь раз до 8,1 млрд руб. В декабре 2020 г. более 60% всех активных трейдеров на Московской бирже являлись клиентами брокерской платформы Тинькофф. В 2020 г. выручка Тинькофф Бизнес достигла 11,5 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла до 5,6 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом рост составил 17% и 71% соответственно. Мы все больше ориентируемся на обслуживание среднего бизнеса, чему способствуют такие решения, как онлайн-бухгалтерия, ведение и сдача налоговой отчетности, конструкторы сайтов, CRM-системы и т. п. В 2020 г. выручка Тинькофф Эквайринг достигла 11,2 млрд руб., а прибыль до налогообложения — 2,3 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом рост составил соответственно 33% и 79%, что объясняется ускорением темпов внедрения интернет-торговли и ростом популярности нашего сервиса C2B-платежей среди юридических лиц. Недавно мы объявили о запуске Тинькофф Кассы — сервиса «одного окна» для компаний, с помощью которого можно закрыть все вопросы по работе бизнеса с финансами в онлайне и офлайне. Новая платежная платформа объединит в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments. Несмотря на трудную экономическую ситуацию, вырос и наш кредитный бизнес: общее число клиентов с кредитными продуктами увеличилось до 6,9 млн человек, а объем кредитов за вычетом резервов показал рост на 14% даже при том, что мы сохраняли консервативный подход к кредитованию. По состоянию на 1 января 2021 г. наша доля на российском рынке краткосрочных розничных кредитов увеличилась до 8,6%, что позволило нам укрепить свои позиции в качестве второго крупнейшего игрока в этом сегменте. В 2020 г. мы сохранили траекторию прибыльного роста, при этом рентабельность капитала осталась на уровне выше 40%».

Старший вице-президент по развитию бизнеса Станислав Близнюк сказал: «На протяжении всего 2020 г. мы продолжили внедрять инновации, запускать новые продукты и совершенствовать существующие услуги. Впервые в нашей истории направления деятельности, не связанные с кредитованием, обогнали кредитный бизнес по числу клиентов. Мы запустили Tinkoff Pro — финансовую подписку, позволяющую клиентам пользоваться продуктами и привилегиями экосистемы Тинькофф и ее партнеров на специальных условиях. В отношении этого продукта у нас далекоидущие цели: он призван способствовать удержанию клиентов и росту их лояльности. В конце 2020 г. число подписчиков Tinkoff Pro уже превысило 150 000 человек. Благодаря непрекращающейся работе по развитию поддержки и интеграции экосистемы Тинькофф в 2020 г. мы стали крупнейшим оператором Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Тинькофф Мобайл представил новую версию 2.0 нашего передового голосового помощника Олега, в котором абоненты могут создавать личного телефонного секретаря с индивидуальными навыками и параметрами, в том числе выбирать его голос и имя. Эти и многие другие решения, вместе взятые, позволили нам нарастить число активных пользователей в месяц (MAU) по всем нашим основным приложениям с 6,0 млн до 9,3 млн человек. Я рад сообщить, что наши усилия получили признание международного сообщества. Журнал Global Finance признал Тинькофф лучшим розничным онлайн-банком в мире и победителем в ряде других номинаций премии Digital Bank Award 2020. В 2020 г. Тинькофф также возглавил рейтинг лучших российских банков по версии журнала The Banker, который оценивал финансовые организации по таким критериям, как рост, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, доходность от использования капитала, скорректированная на риски, ликвидность, надежность и использование заемного капитала. Все это стало возможным благодаря команде первоклассных специалистов, которых привлекает уникальная корпоративная культура Тинькофф наряду с нашей способностью поощрять инновации и показывать стабильно высокие результаты. В 2020 г. Тинькофф вошел в топ-3 лучших работодателей России по версии Forbes».

В IV квартале 2020 г. общая выручка группы выросла на 17% к предыдущему году и составила 53,1 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 45,6 млрд руб.). Валовый процентный доход увеличился на 7% к предыдущему году, достигнув 32,6 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 30,4 млрд руб.) главным образом благодаря росту кредитного портфеля.

Доходность кредитного портфеля в IV квартале 2020 г. снизилась до 30,3% (в IV квартале 2019 г. — 32,3%) преимущественно на фоне снижения процентных ставок и изменений в структуре кредитных продуктов. Доходность портфеля ценных бумаг группы сократилась до 5,0% (в IV квартале 2019 г. — 6,4%) ввиду снижающихся рублевых процентных ставок.

Процентные расходы в IV квартале 2020 г. снизились на 12,8% к предыдущему году и составили 5,2 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 5,9 млрд руб.), несмотря на существенный в годовом сопоставлении рост клиентской базы и увеличение остатков на счетах. Это было обусловлено продолжающимся снижением стоимости фондирования с 5,6% в IV квартале 2019 г. до 3,3% в IV квартале 2020 г. по причине постепенного снижения ставок по вкладам (вслед за снижением рыночных ставок) и роста доли текущих счетов в структуре фондирования.

Чистая маржа в IV квартале 2020 г. выросла на 12,5% к предыдущему году и составила 26,9 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 24,0 млрд руб.) преимущественно за счет прироста кредитного портфеля.

Стоимость риска упала с 8,1% в IV квартале 2019 г. до 5,7% в IV квартале 2020 г. Скорректированная на риск чистая процентная маржа выросла с 13,1% в III квартале 2020 г. до 13,2% в IV квартале 2020 г. (в IV квартале 2019 г. — 14,1%).

Благодаря росту клиентской базы, расширению линейки продуктов и услуг и непрерывной монетизации направления деятельности, не связанные с кредитованием, играют все более весомую роль в структуре выручки и прибыли Группы. В IV квартале 2020 г. их доля достигла 43% от выручки и 27% от прибыли Группы до налогообложения.

По состоянию на конец IV квартала 2020 г. группа осуществляла обслуживание текущих счетов более 7,5 млн клиентов, при этом общий объем денежных средств на этих счетах составлял 323,1 млрд руб.; свыше 385 000 клиентов в сегменте МСБ, при этом общий остаток денежных средств на их счетах составлял 89,1 млрд руб.; свыше 1,25 млн клиентов сервиса «Тинькофф Инвестиции».

Операционные расходы в IV квартале 2020 г. увеличились на 65,9% к предыдущему году и составили 19,4 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 11,7 млрд руб.), что обусловлено возобновлением роста кредитного портфеля и наращиванием инвестиций Группы в новые растущие направления деятельности.

В IV квартале 2020 г. благодаря непрерывному привлечению новых клиентов и монетизации Группа показала высокий уровень чистой прибыли за квартал — 12,3 млрд руб. (в IV квартале 2019 г. — 11,0 млрд руб.), в результате чего рентабельность капитала за IV квартал 2020 г. зафиксирована на уровне 40,5% (в IV квартале 2019 г. — 49,0%).

В IV квартале 2020 г. группа сохранила хорошие показатели баланса: совокупные активы выросли на 48,1% с конца 2019 г. и достигли 859,3 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 580,0 млрд руб.).

Общий объем кредитного портфеля группы увеличился на 16,0% с конца 2019 г. и составил 445,5 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 383,9 млрд руб.). Объем кредитного портфеля Группы за вычетом резервов вырос на 14,4% до 376,5 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 329,2 млрд руб.).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле группы выросла до 10,4% (на 31 декабря 2019 г. — 9,1%). Отношение резервов на возможные потери по ссудам к объему неработающих кредитов составило 1,5.

Объем средств на счетах клиентов вырос на 52,3% с конца 2019 г. и достиг 626,8 млрд руб. (на 31 декабря 2019 г. — 411,6 млрд руб.). Благодаря высокой чистой прибыли объем собственных средств за год увеличился на 32,2% и на конец 2020 г. составил 127,0 млрд руб. (на 31 декабря 2019 — 96,1 млрд руб.), несмотря на четыре выплаты промежуточных дивидендов (суммарно по 0,80 долл./ГДР) за 2020 г. На 1 января 2021 г. показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 13,1%, по нормативу Н1.2 — 12,4%, а по нормативу Н1.1 — 10,2%.