В столичном детском технопарке открылся молодежный ИТ-коворкинг

В детском технопарке «Байтик» открылся молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован благодаря гранту мэра Москвы «Москва — добрый город». Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование», «Инженерное дело».

«Обучение по этим программам здесь прошли больше 400 школьников. В молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств», — отметила заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Коворкинг рассчитан на учеников 8–11 классов — выпускников «Байтика». Он располагается в специальной аудитории детского технопарка, оборудованной 3D-принтером, мини-типографией, дополнительными компьютерами.

Молодые специалисты при поддержке наставников будут работать над коммерческими и некоммерческими заказами, например, для волонтеров. Это создание сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров с помощью 3D-технологий, изготовление печатной продукции. Для продвижения своих услуг ребята сами запустили сайт, определили список работ и их стоимость.

Всего в Москве 18 детских технопарков. Их курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития. Занятия проводятся по 41 направлению — от технических до творческих специальностей, они ориентированы на горожан от семи до 17 лет.