SAS стала лидером магического квадранта Gartner для платформ обработки данных и машинного обучения

SAS восьмой раз подряд вошла в число лидеров магического квадранта Gartner 2021 Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms, где представлены платформы обработки данных и машинного обучения. Составители отчета Gartner отмечают сильные стороны SAS по обеим осям квадртанта – полнота видения и способность к реализации.

«Чтобы в полном объеме открыть для себя возможности продвинутой аналитики, организации должны ставить эту цель в свои планы и проводить инвестиции в создание полного жизненного цикла работы с данными. Этот цикл включает процессы доступа к данным и их преобразования, проведения анализа и построения аналитических моделей, их внедрения, управления и постоянного мониторинга для оценки актуальности и корректировок, отражающих изменения данных и бизнес-среды», – говорится в отчете Gartner.

SAS является единственным поставщиком решений, которого признают лидером все восемь лет, что составляется этот рейтинг. Этот факт свидетельствует о глубоком понимании рынка и экспертном опыте в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение, операционализация аналитики и интеллектуальное принятие решений.

Отдельно в отчете было отмечено решение SAS Visual Data Mining and Machine Learning (VDMML), комплексный визуальный и программный инструмент, работающий на платформе SAS Viya. SAS VDMML поддерживает процессы непрерывного анализа данных и машинного обучения для членов команды с любым уровнем квалификации, что позволяет автоматически выполнять все задачи в жизненном цикле аналитики простым и эффективным способом.

«Компании и организации всего мира стремятся использовать аналитику и ускорить внедрение искусственного интеллекта, чтобы им проще и быстрее принимать более эффективные и взвешенные бизнес-решения, – сказала Сьюзан Калер, ответственная за ИИ-стратегию SAS. – Продвинутые аналитические решения SAS предлагают естественную интеграцию с популярными open source инструментами. Это позволяет пользователям всех уровней и в любых организациях пользоваться гибкими и мощными инструментами машинного обучения, чтобы обрабатывать сложные данные, в том числе в облачных средах».